Em Pombal, João Azevêdo participa da oitava plenária do Orçamento Democrático 2025 e entrega benefícios superiores a R$ 20 milhões

O governador João Azevêdo participou, na noite desta sexta-feira (11), em Pombal, no Sertão paraibano, da oitava audiência do Orçamento Democrático Estadual (ODE) – ciclo 2025, oportunidade em que ouviu e conversou com a população, assinou ordens de serviço e fez a entrega de benefícios que representam investimentos superiores a R$ 20 milhões. Educação, Agricultura familiar e Saúde foram as prioridades eleitas por 4.655 pessoas que participaram da plenária para subsidiar o Projeto de Lei Orçamentária 2026.

Na ocasião, o governador João Azevêdo fez a entrega de, entre outros benefícios, 164 cisternas para os municípios de Aparecida, Cajazeirinhas, Condado, Pombal e São Bentinho; 18 passagens molhadas no valor de R$ 12 milhões e 280 mil. E autorizou ainda a reforma elétrica do Hospital de Pombal, um investimento de R$ 760 mil.

Também entregou computadores, EPIs e armamentos para a Polícia Militar da Região, assim como bens móveis diversos, uniformes, três equipamentos de proteção respiratória, entre outros, destinados ao Corpo de Bombeiros — somando mais de R$ 650 mil em investimentos nas duas corporações.

Outra ação importante foi a assinatura de 50 contatos do Empreender-PB. Os investimentos são de R$ 428,5 mil e vão beneficiar microempreendedores de Aparecida, Cajazeirinhas e Pombal.

No biênio 2024-25, a 13ª Região Geoadministrativa recebeu investimentos que ultrapassam os R$ 302 milhões dentro das prioridades eleitas pela população, em áreas como Educação (R$ 34,6 milhões); Estradas de Rodagem e Mobilidade Urbana (R$ 59,3 milhões); e Saúde (R$ 45,9 milhões). Além de Pombal, integram a 13ª Região os municípios de Cajazeirinhas, Condado, Lagoa, Paulista, São Bentinho, São Domingos e Vista Serrana.

Credibilidade – Ao iniciar o diálogo com a população que compareceu à plenária, ocorrida no Ginásio Adauto Pereira, João Azevêdo destacou a credibilidade do Orçamento Democrático para a participação da população. “Que alegria abrir esta plenária após um dia intenso também conversando com as pessoas e entregando obras. O Orçamento Democrático é o grande instrumento de transformação deste Estado. Desde 2019, foram investidos através desse importante meio de participação popular R$ 4 bilhões. E é por isso que o ODE tem toda essa credibilidade da população, porque ela vê suas demandas serem atendidas. Que esse momento, em que o cidadão e a cidadã têm a oportunidade de conversar com todo o time de Governo, seja aproveitado da melhor forma”, disse.

O vice-governador Lucas Ribeiro também destacou a importância do ODE nos investimentos em políticas públicas. “Por instrumentos como esse, em que a população tem suas reivindicações atendidas, a Paraíba vive o seu melhor momento, com obras sendo entregues e sendo construídas. Cada cidadão, cada cidadã vê lá na ponta suas necessidades sendo atendidas. Por isso, esse ginásio lotado na noite de hoje”, comentou.

O secretário-executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, agradeceu a presença de todas as pessoas e falou sobre a importância do diálogo e da afirmação da democracia participativa na Paraíba. “Vamos aproveitar esse grande momento para que vocês exponham suas reivindicações. É um momento muito importante, não só pela presença do comandante desse grande time, que é o governador João Azevêdo, como também de todos os secretários de Estado”, acrescentou.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, falou da importância do momento para Pombal e região. “O Orçamento Democrático Estadual é, sem dúvidas, a maior prova da gestão humana e comprometida com o social do governador João Azevêdo. Está aqui todo o time de Governo para ouvir a população. Mais que isso: atender as demandas da população. Por isso, a credibilidade que o ODE conquista a cada plenária”, comentou.

Falando em nome do Legislativo paraibano, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, disse: “É um prazer estar aqui com o Governo da Paraíba para dialogar com a população, juntamente com o governador João Azevêdo e todos os secretários para se construir uma Paraíba mais justa e melhor para toda gente. Esse é um momento especial para a democracia paraibana. Quero agradecer ao governador por estar mais uma vez no Sertão, trazendo obras, inaugurando outras e dialogando com a população”, pontuou.

O prefeito de Pombal, Galego da Gavel, o deputado federal Mersinho Lucena, entre outras lideranças políticas, também participaram da oitava audiência do Orçamento Democrático Estadual.

Próxima audiência – A cidade de Mamanguape (14ª Região) sediará a nona audiência deste ciclo, na próxima quinta-feira (17), a partir das 19h.