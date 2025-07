Exposição em São Paulo antecipa celebrações de 200 anos de Júlio Verne

Nascido em Nantes (França), em 1828, Júlio Verne é um dos escritores mais populares no mundo e considerado um dos “pais da ficção científica” , com obras que combinam elementos científicos e tecnológicos com imaginação, muitas viagens e espírito de aventura. “Minha intenção é completar uma série que represente, em forma de romance, meu estudo completo da superfície do mundo e do espaço. Ainda há lugares no mundo que meus pensamentos não alcançaram. Há muito a se fazer e, se a saúde e a força me permitirem, espero concluir essa tarefa”, diria o próprio escritor.

