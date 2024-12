São José Basket vence o vice-líder e pega o Vasco neste domingo

Por MRNews









Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Com grande desempenho no último quarto, o Farma Conde São José Basketball venceu o Flamengo fora de casa por 89 a 82 na noite desta sexta-feira (27), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela abertura do returno do NBB Caixa.

O resultado deixa os joseenses momentaneamente na 11ª colocação, com 44,4% de aproveitamento, enquanto os cariocas permanecem na vice-liderança, com 77,7% de aproveitamento.

O ala/pivô Douglas dos Santos foi o nome do jogo ao anotar 29 pontos, terminando como cestinha absoluto do confronto. A dupla de argentinos composta por Franco Vieta, com 21 pontos, e o estreante Martin Fernandez, com 18 pontos, também tiveram grande desempenho e contribuíram significativamente para o resultado positivo. Pelos cariocas, Alexey, com 20 pontos, foi o principal pontuador.

O time joseense volta à quadra neste domingo (29), quando visita o R10 Score Vasco da Gama às 11h, no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Foto: Gilvan de Souza / CRF



