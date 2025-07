CRAS DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SE FAZ PRESENTE EM SEMINÁRIO SOBRE GARANTIA DE DIREITOS

A assistente social Sandra Rosário, que atua no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), participou na última quinta-feira (4) do Seminário do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, promovido pelo Departamento de Educação do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN), em Caicó (RN).





O evento teve como foco o fortalecimento das redes de proteção, promoção de direitos e enfrentamento de violações contra crianças e adolescentes. A iniciativa reuniu profissionais da política socioeducativa, representantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), do Sistema de Justiça, além de pesquisadores e membros da sociedade civil.





Seminários como este são considerados fundamentais para a atualização e avaliação das políticas públicas voltadas à infância e adolescência, como o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo.





Em âmbito nacional, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) tem promovido encontros estaduais e regionais com o objetivo de discutir e aprimorar ações e estratégias do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). Somente em 2024, já foram realizados 27 seminários estaduais, reunindo cerca de 3.400 participantes.





A presença de Sandra Rosário no seminário reforça a importância da articulação entre profissionais e instituições na construção de políticas eficazes para a proteção integral de crianças e adolescentes.