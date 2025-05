Prefeito de São José do Seridó participa da Marcha a Brasília em defesa da autonomia municipal

O prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, está em Brasília participando da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), acontece de 19 a 22 de maio de 2025 no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).





Dantas embarcou para a capital federal no domingo (18) com o objetivo de defender pautas prioritárias para o município e buscar recursos para a execução de projetos previstos em seu plano de governo. Entre as ações planejadas, o prefeito pretende articular com parlamentares potiguares o apoio financeiro necessário para iniciativas que visam melhorar a infraestrutura, a saúde e a educação local.





Com o tema “Autonomia Municipal: a força que transforma o Brasil”, a edição deste ano da Marcha vai abordar questões cruciais para o desenvolvimento dos municípios brasileiros. A abertura oficial ocorrerá na terça-feira (20), às 9h, com a presença das principais autoridades do país. As atividades no palco principal começam às 11h do mesmo dia.





Durante os quatro dias de programação, temas como Reforma Tributária, mudanças climáticas, prevenção de desastres, e financiamento das áreas de saúde e educação estarão no centro dos debates. O evento contará ainda com a participação de parlamentares, ministros, especialistas e, tradicionalmente, dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados.





A presença do prefeito Jackson Dantas na Marcha reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da administração local e a busca ativa por melhorias que impactem diretamente a qualidade de vida da população de São José do Seridó.