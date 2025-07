13ª Conferência Municipal de Assistência Social debate reconstrução do SUAS

“Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos” é o tema da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social que teve início nesta quarta-feira (02) no Auditório do CCI com a participação da equipe da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), gestores dos programas sociais, entidades e população. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é o sistema que organiza os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social no Brasil.

Durante as palestras, foram debatidos temas sobre a importância de garantir direitos, ampliar o acesso aos serviços e consolidar um SUAS (Sistema Único de Assistência Social) mais forte, justo e participativo. A participação na Conferência é de extrema importância para a avaliação, proposição e consolidação das políticas públicas de assistência social, garantindo que a gestão municipal esteja alinhada com as diretrizes do SUAS e as necessidades da população.

(Fotos: Ruth Xavier)