Programação de julho do Cine Banguê tem estreias nacionais, mostra italiana e sessões com debates — Governo da Paraíba

Quatro novos filmes entram em cartaz na programação de julho do Cine Banguê da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), em João Pessoa. A partir desta terça-feira (1º), serão exibidos os longas-metragens, ‘Criaturas da Mente’, ‘O Silêncio das Ostras’, ‘Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá’, além do curta ‘Alegoria Urbana’ e o média-metragem ‘Não Sou Eu’. Já as produções ‘Abá e sua banda’, ‘Prédio Vazio’ e ‘Saneamento Básico + Ilha das Flores’ continuam na grade de programação.

‘Criaturas da Mente’ tem direção de Marcelo Gomes e tem o sonho como motor da revolução humana. Esse é o mote de Sidarta Ribeiro, neurocientista brasileiro que, há 20 anos, estuda os mistérios do sonhar. No filme “Criaturas da Mente”, Sidarta explora como os sonhos e outras formas de acesso ao inconsciente podem transformar a experiência humana. Em sua investigação, propõe unir os saberes ancestrais dos povos originários e de origem africana no Brasil ao conhecimento científico, além de uma reavaliação científica das experiências com alucinógenos.

No documentário ‘Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá’, Sueli Maxakali e Maiza Maxakali partem em busca do pai, Luis Kaiowá, de quem foram separadas durante a ditadura militar no Brasil. Mesclando narrativas pessoais e históricas, o filme acompanha a jornada da cineasta para reencontrar o pai, bem como as lutas enfrentadas pelos povos indígenas Tikmũ’ũn e Kaiowá em defesa de seus territórios e modos de vida. A direção é de Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna. Após a sessão da quarta-feira (2), está previsto debate com a participação da diretora Luisa Lanna e mediação de Iasmin Soares

Com direção de Marcos Pimentel, ‘O Silêncio das Ostras’ mostra a vida de uma menina que nasceu em uma vila de operários de uma mina e tem que aprender a lidar com as sucessivas perdas que a vida lhe reservou. Depois de perder todos os seus mundos, Kaylane insiste em sobreviver e resistir. Um filme sobre crescer, sobreviver e sonhar em meio à poeira, à lama e ao silêncio.

Além dos longas, a programação do mês traz o curta francês ‘Alegoria Urbana’, de Alice Rohrwacher, JR. Na alegoria da caverna, Platão pergunta: O que aconteceria se um dos prisioneiros conseguisse libertar-se das correntes e escapar da caverna? E se esse prisioneiro fosse Jay, um menino de sete anos?

Sempre exibido junto às sessões de ‘Alegoria Urbana’, o média-metragem ‘Não Sou Eu’, de Leos Carax é outra novidade na grade de julho do Banguê. Para uma exibição, que no fim nunca chegou a acontecer, o Museu Pompidou pediu a Leos Carax para responder, em imagens, à questão: Onde você está, Carax? O cineasta então mergulhou no próprio universo e percorreu os 40 anos de sua filmografia, visitando momentos decisivos da carreira, enquanto capturava a evolução política de cada tempo.

Para quem gosta de terror, a opção é o filme ‘Prédio Vazio’, dirigido por Rodrigo Aragão, continua em cartaz. Nele, a jovem Luna parte em uma jornada em busca de sua mãe, desaparecida no último dia de Carnaval em Guarapari. Suas buscas a levam a um antigo edifício aparentemente vazio, mas habitado por almas atormentadas.

Com direção de Jorge Furtado, ‘Saneamento Básico’ traz no elenco os premiados Fernanda Torres e Wagner Moura. O filme conta a história de uma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do estado do Rio Grande do Sul que recorre a um vídeo para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam seu povo.

A programação do mês traz o curta ‘Ilha das Flores’, também dirigido por Jorge Furtado. Sempre exibido junto às sessões de ‘Saneamento Básico’, a produção mostra a trajetória de um tomate que é plantado, colhido, transportado e vendido num supermercado, mas apodrece e acaba no lixo. Acaba? Não. Ilha das Flores segue-o até seu verdadeiro final, entre animais, lixo, mulheres e crianças. E então fica clara a diferença que existe entre tomates, porcos e seres humanos.

‘Abá e sua banda’ é uma animação graciosa que expõe o poder da música ao pregar a união do povo na luta contra a tirania. Com as vozes dos atores Filipe Bragança, Zezé Motta, Carol Valença e Robson Nunes, o filme de Humberto Avelar (que estreou no Festival de Gramado de 2024) continua em cartaz durante o mês de junho.

Festa do Cinema Italiano – De 1º a 10 de julho, o Cine Banguê será palco da 12ª edição do 8 ½ Festa do Cinema Italiano. A mostra exibe o melhor da recente produção cinematográfica italiana, além de homenagear grandes clássicos de Federico Fellini, com sessões acessíveis ao público e classificação indicativa a partir de 12 anos.

Entre os destaques desta edição estão os recentes “Iddu (O Último Chefão)”, “Glória!”, “Felicità” e “Vermiglio – A Noiva da Montanha”, além das obras-primas restauradas “La Dolce Vita” e “8 ½”, marcos do cinema mundial que retornam às telas em exibições especiais.

Cine Banguê – Unidade de cinema da Funesc, localizado no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro de Tambauzinho, em João Pessoa. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), com a bilheteria abrindo uma hora antes das sessões.

Programação regular

CRIATURAS DA MENTE

13/07 Domingo às 17h

17/07 Quinta-Feira Às 18h30

19/07 Sábado Às 15h

22/07 Terça-Feira Às 18h30

28/07 Segunda-Feira Às 20h30

31/07 Quinta-Feira Às 20h30

O SILÊNCIO DAS OSTRAS

13/07 Domingo Às 19h

16/07 Quarta-Feira Às 20h

20/07 Domingo Às 19h

24/07 Quinta-Feira Às 20h30

26/07 Sábado Às 19h

29/07 Terça-Feira Às 20h30

ALEGORIA URBANA + NÃO SOU EU

12/07 Sábado Às 17h

15/07 Terça-Feira Às 19h

21/07 Segunda-Feira Às 19h

27/07 Domingo Às 15h

29/07 Terça-Feira Às 19h

31/07 Quinta-Feira Às 19h

ABÁ E SUA BANDA

13/07 Domingo Às 15h

19/07 Sábado Às 17h

20/07 Domingo Às 15h

26/07 Sábado Às 15h

YÕG ÃTAK: MEU PAI, KAIOWÁ

02/07 Quarta-Feira 19h (Debate)

12/07 Sábado Às 15h

15/07 Terça-Feira Às 20h30

19/07 Sábado Às 19h

21/07 Segunda-Feira Às 20h30

24/07 Quinta-Feira Às 18h30

27/07 Domingo Às 17h

PRÉDIO VAZIO

12/07 Sábado Às 17h

14/07 Segunda-Feira Às 18h30

20/07 Domingo Às 17h

22/07 Terça-Feira Às 20h30

26/07 Sábado Às 17h

28/07 Segunda-Feira Às 18h30

SANEAMENTO BÁSICO + ILHA DAS FLORES

12/07 Sábado Às 19h

14/07 Segunda-Feira Às 20h30

17/07 Quinta-Feira Às 20h30

23/07 Quarta-Feira Às 20h

27/07 Domingo Às 19h

8 ½ Festa do Cinema Italiano

> Iddu (O Último Chefão) – Direção: Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

Sessões: 03/07 (quinta), às 20h | 09/07 (quarta), às 20h

Classificação: 14 anos

> Glória! – Direção: Margherita Vicario

Sessões: 01/07 (terça), às 18h | 07/07 (segunda), às 16h

Classificação: 12 anos

> La Dolce Vita – Direção: Federico Fellini

Sessões: 05/07 (sábado), às 19h | 10/7 (quinta), às 19h

Classificação: 14 anos

> 8 ½ – Direção: Federico Fellini

Sessões: 01/07 (terça), às 20h | 06/07 (domingo), às 19h

Classificação: 12 anos

> Berlinguer – La Grande Ambizione – Direção: Andrea Segre

Sessões: 06/07 (domingo), às 17h | 08/07 (terça), às 20h

Classificação: 12 anos

> La Vita Accanto (A Vida à Parte) – Direção: Marco Tullio Giordana

Sessões: 06/07 (domingo), às 15h | 09/07 (quarta), às 16h

Classificação: 14 anos

> Felicità – Direção: Micaela Ramazzotti

Sessões: 03/07 (quinta), às 16h | 08/07 (terça), às 18h

Classificação: 14 anos

> Il Complottista (O Barbeiro Conspiracionista) – Direção: Valerio Ferrara

Sessões: 01/07 (terça), às 16h | 10/07 (quinta), às 17h

Classificação: 14 anos

> Dieci Minuti (Dez Minutos) – Direção: Maria Sole Tognazzi

Sessões: 05/07 (sábado), às 17h | 08/07 (terça), às 16h

Classificação: 14 anos

> La Coda del Diavolo (A Cauda do Diabo) – Direção: Domenico de Feudis

Sessões: 03/07 (quinta), às 18h | 07/07 (segunda), às 18h

Classificação: 16 anos

> Vermiglio – A Noiva da Montanha – Direção: Maura Delpero

Sessões: 05/07 (sábado), às 15h | 07/07 (segunda), às 20h

Classificação: 12 anos