I Fórum do Plano Municipal de Educação fortalece debate sobre o futuro do ensino em São José do Seridó

Nesta sexta-feira,24, a educação de São José do Seridó, por meio das redes municipal e estadual de ensino, reuniu-se para a realização do I Fórum do Plano Municipal de Educação (PME), um momento de grande relevância para o fortalecimento das políticas educacionais do nosso município. O encontro proporcionou diálogo, reflexão e construção coletiva, reafirmando o compromisso de todos com uma educação pública cada vez mais inclusiva, democrática e de qualidade.





Na oportunidade, também tivemos a alegria de apresentar oficialmente os novos servidores empossados por meio do concurso público, profissionais que passam a integrar nossa rede de ensino e que certamente contribuirão para o fortalecimento da educação municipal.





Foi um dia especial, marcado pelo planejamento, pela renovação e pela certeza de que investir nas pessoas e no futuro da educação é o caminho para continuarmos avançando. Seguimos firmes, unidos e comprometidos com uma educação cada vez mais forte para São José do Seridó