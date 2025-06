Botafogo-PB vai mudar o seu escudo? Saiba mais sobre o registro de emblema alternativo

A possibilidade de uma mudança no escudo do Botafogo-PB começa a ganhar corpo nos bastidores do clube. Os responsáveis pela SAF, que atualmente gerenciam o departamento de futebol do Alvinegro da Estrela Vermelha, chegaram à conclusão de que manter o escudo atual — ao menos em materiais licenciados — pode representar um risco jurídico e comercial significativo a médio e longo prazo. Após debates internos entre SAF e a associação, o clube registrou um escudo alternativo: uma estrela vermelha. E agora aguarda análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Escudo do Botafogo-PB, Botafogo-PB. Cristiano Santos / Botafogo-PB

Dentro dessa discussão, entram em pauta o contrato com a fornecedora de material esportivo Kappa, a receptividade dos investidores à ideia de uma nova identidade visual e até mesmo uma eventual alteração no nome do clube.

Soma-se a isso o fato de o Botafogo-PB nunca ter conseguido registrar oficialmente seu escudo como marca, o que agora pode ter consequências práticas e pressionar pela adoção de um novo símbolo.

O Jornal da Paraíba responde abaixo algumas perguntas sobre o tema e tira dúvidas do torcedor botafoguense sobre apurou diversos detalhes a respeito dessa movimentação e apresenta os desdobramentos dessa questão.

O Botafogo-PB já mudou de escudo?

Não! O que o Botafogo-PB fez, até o momento, foi abrir um processo para registrar um escudo alternativo, uma estrela vermelha, junto ao INPI. Em cerca de 40 dias, segundo a SAF do clube, uma primeira resposta deve ser dada pelo órgão federal sobre o tema. O processo de registro definitivo pode durar até dois anos.

O escudo atual do Botafogo-PB está registrado oficialmente?

Não! Em 2015, o clube, até então uma Associação Sem Fins Lucrativos, tentou registrar o escudo atual, que é bem semelhante ao do Botafogo do Rio de Janeiro, mas com uma estrela solitária vermelha, que data da década de 1970. O pedido, no entanto, foi indeferido. O INPI entendeu que o escudo do Belo seria uma imitação do escudo do clube carioca.

Então o Botafogo-PB não tem nenhum escudo registrado em nome do clube?

Sim! Até o momento, o Alvinegro da Estrela Vermelha não tem nenhum emblema em nome da instituição. O que o Botafogo-PB conseguiu registrar até agora foi a marca Belo 1931, que já foi utilizada como marca própria de fornecedor esportivo. O Botafogo-PB, no entanto, iniciou o processo de registro do escudo alternativo, que é uma estrela vermelha, e também da marca “Maior da Paraíba”. A estrela vermelha solitária já foi usada em uniformes retrôs comercializados em anos anteriores, mas nunca foi usado como um escudo oficial do clube.

Chico Matemático utilizando camisa retrô do Botafogo-PB com a estrela vermelha solitária. Cisco Nobre/Globo Esporte

Por que a camisa listrada ainda não foi fornecida?

Ao saber que o clube não tinha nenhum escudo em sua posse legalmente, a Kappa, atual fornecedora de material esportivo, que já tinha feito os uniformes pretos e brancos, condicionou, segundo a SAF, a confecção do uniforme 1 do clube, a tradicional camisa listrada, ao registro de um escudo. Por isso, até agora, o padrão ainda não foi entregue pela empresa italiana.

A SAF pode mudar o escudo do clube?

Não sozinha! De acordo com a lei da SAF e os contratos entre a SAF e a associação, a SAF pode querer mudar, instigar o debate e ir a campo em busca da mudança. Mas só pode modificar o escudo com aval da associação, em votação dentro do Conselho Deliberativo do clube. A associação tem 10% das ações da SAF do clube.

E o nome do clube vai ser modificado?

Por enquanto não! O processo de mudança de nome do clube tem que passar pelos mesmos critérios de uma eventual mudança de escudo. Acontece que o debate já foi colocado em diálogos entre membros da SAF e do Conselho Deliberativo. Isso porque o Botafogo do Rio também tem registro de marcas ligadas à sigla BFC, junto com o registro de um escudo antigo do clube carioca. A SAF, portanto, diante da mesma preocupação sobre eventuais ações futuras que pudesse gerar prejuízo ao Belo discute com o Conselho a possível mudança do nome Botafogo Futebol Clube para outro nomenclatura, mas preservando o nome Botafogo. Vale lembrar, no entanto, dois pontos: pessoas ligadas à SAF do clube têm simpatia à mudança do nome Botafogo para, por exemplo, Belo; por outro lado, a exclusão do nome Botafogo na nomenclatura do clube desagrada grande parte do Conselho Deliberativo, desde históricos conselheiros a conselheiros mais jovens.

