Mulher é presa após confessar que matou a mãe dentro de apartamento em João Pessoa

Mulher é presa após confessar que matou a mãe dentro de apartamento em João Pessoa – Foto: Flávio Fernandes/TV Cabo Branco.

Uma mulher foi presa após confessar que matou a própria mãe em um apartamento no bairro do Jardim Veneza, em João Pessoa. A suspeita se entregou, na tarde desta quinta-feira (29), na cidade de Lagoa de Dentro, que fica localizada no Brejo da Paraíba. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que informou que a suspeita foi transferida da cidade de Lagoa de Dentro, após confessar o crime, para a Delegacia de Mamanguape, responsável pela cidade.

Sylvio Rabelo, delegado responsável pela área, informou que a morte aconteceu com golpes de faca após uma discussão no apartamento. A mulher presa vai ser encaminhada para uma unidade de Polícia Civil de João Pessoa, mas ainda não há data para isso.

De acordo com o Tenente Gabriel, da PM, que foi acionado para o local do crime, o corpo da mãe foi encontrado envolto em panos e almofadas. No interior deste apartamento, o policial militar confirmou que móveis e outros objetos estavam revirados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o apartamento e ajudou os policias a entrarem no local. O Instituto de Polícia Científica (IPC) também foi solicitado para realizar a perícia no local.

Ainda não há informações sobre a identificação da mulher morta e também da filha dela, suspeita do crime.

