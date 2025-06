PROJETO APS + POTIGUAR É APRESENTADO A REPRESENTANTES DA SESAD

Na manhã desta segunda-feira, dia 17, a equipe da Secretaria Estadual de Saúde (SESAP), representando a IV Regional de Saúde, visitou São José do Seridó, no Rio Grande do Norte. Durante a visita, foi apresentado o projeto de Atenção Primária à Saúde e melhoria do acesso aos serviços de saúde do Ministério da Saúde, denominado “APS + Potiguar”. O estado do Rio Grande do Norte foi escolhido como piloto para essa iniciativa.





A equipe da SESAP se reuniu com os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó (SESAD), no auditório da secretaria, para apresentar o projeto aos presentes. Durante a reunião, foram fornecidas orientações sobre a expansão da APS e a melhoria do acesso aos serviços de saúde.





A secretária de saúde, Nara Regina Martins, e a coordenadora da APS, Débora Dantas, estiveram presentes na reunião, representando a gestão municipal. A equipe da gestão municipal de São José do Seridó demonstrou interesse em conhecer o projeto, que tem o objetivo de expandir e aprimorar o acesso aos serviços de saúde, visando melhorar o atendimento à população.





“A SESAD, juntamente com seus colaboradores, recebeu a notícia com alegria, pois reconhecemos que a demanda por serviços de saúde continua aumentando, resultando em longos períodos de espera para atendimento aos usuários”, destaca Nara Regina, Secretária Municipal de Saúde de São José do Seridó-RN.