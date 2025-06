Com maior aporte da região, Paraíba destaca investimentos de R$ 1 bilhão do Banco do Nordeste no turismo — Governo da Paraíba

A Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) participou da reunião da superintendência estadual do Banco do Nordeste (BNB) para apresentar os expressivos investimentos realizados pelo banco no estado, com destaque para o setor turístico. A secretária Rosália Lucas, titular da Setde, liderou a apresentação, que evidenciou um aporte total de R$ 1 bilhão nos anos de 2024 e 2025.

Dados apresentados pela secretária revelam que, em 2024, a Paraíba recebeu o maior volume de recursos do Banco do Nordeste entre todos os estados da região para atividades ligadas ao turismo: R$ 540 milhões. Desse montante, R$ 450 milhões foram investidos em meios de hospedagem, enquanto R$ 90 milhões financiaram setores como alimentação, transporte turístico, artesanato e entretenimento.

O Polo Turístico Cabo Branco, um dos principais projetos em andamento no Brasil, concentrou R$ 437 milhões em investimentos no ano passado, com previsão de mais R$ 500 milhões para 2025, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão no biênio. O empreendimento inclui a construção de hotéis, resorts e complexos de lazer, consolidando a Paraíba como um destino turístico de referência no país.

Rosália Lucas destacou o crescimento do setor no estado. “Em 2024, o faturamento do turismo paraibano atingiu R$ 917,9 milhões, um aumento de 4,6% em relação a 2023. No primeiro trimestre de 2025, o desempenho continuou positivo, com R$ 244 milhões movimentados. O fluxo de passageiros nos aeroportos estaduais cresceu 12,6% no ano passado, alcançando 1,86 milhão de viajantes. São números expressivos que são alcançados com muito empenho pelo governo João Azevêdo e Lucas Ribeiro e parcerias fundamentais como a firmada com o Banco do Nordeste.”

A secretária vinculou esses resultados às ações do governo estadual, como a criação de 26 novos roteiros turísticos em parceria com o Sebrae, a ampliação do cadastro de municípios no Mapa do Turismo Brasileiro (de 53 em 2022 para 85 em 2025) e os investimentos em infraestrutura, incluindo o Arco Metropolitano de João Pessoa e a revitalização do Vale dos Dinossauros.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, Rudrigo Araújo, afirmou que a instituição tem a missão de promover o desenvolvimento. “É muito importante essas parcerias para que a gente consiga chegar ao objetivo comum de desenvolver o Estado da Paraíba. E aqui, especificamente, a gente tem uma parceria muito próxima com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com fortes investimentos no turismo, a exemplo do Polo Turístico do Cabo Branco, onde vamos chegar a quase 2 bilhões de apoio à iniciativa privada e aos empreendedores que estão lá se instalando”.

Com os recursos confirmados, a expectativa é que o estado continue a liderar indicadores de desenvolvimento no Nordeste, reforçando seu Rating AAA pela S&P Global e mantendo o título de maior crescimento do PIB do Brasil (6,6% em 2024). A reunião também serviu para alinhar novas ações conjuntas entre o BNB e o governo estadual, visando ampliar ainda mais o potencial turístico e econômico da Paraíba.