Semob-JP divulga planos de trânsito e transporte para shows do São João Multicultural

Para garantir a segurança viária e os deslocamentos dos passageiros do transporte público ao São João Multicultural, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) preparou uma operação especial de trânsito e transporte público. O evento junino será realizado pela Prefeitura de João Pessoa, no Parque Solon de Lucena, a partir desta sexta-feira (20) até a próxima terça-feira (24).

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, destacou o trabalho do órgão para a realização do evento junino. “Como fazemos todos os anos, nossas equipes chegarão com bastante antecedência para a execução dos bloqueios, desvios e isolamentos exigidos no plano, serão 25 agentes por noite. O transporte público terá reforço nas linhas de ônibus para melhor atender aos usuários que pretendem ir aos shows de ônibus”, ressaltou Marcílio do HBE.

Trânsito – Com o início dos shows às 19h, as equipes operacionais da Semob-JP vão realizar os bloqueios a partir das 18h, no entorno do Parque Solon de Lucena, nas vias próximas a Diogo Velho, Pedro II, Parque Solon de Lucena e Camilo de Holanda. Agentes no Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) também estarão atuando, tanto monitorando pelas câmeras quanto recebendo demandas de trânsito urgentes, por meio do Whatsapp (83) 9 8760-2134 ou Disk Semob-JP: 3213 7188.

Ônibus – Um reforço nas linhas do transporte público será realizado, a partir da sexta-feira (20) até segunda (24), com o objetivo de atender ao público que vai assistir às apresentações artísticas do São João Multicultural. Será disponibilizada uma frota extra de seis veículos, podendo ser ajustada conforme a demanda que se apresente observada pelos agentes de mobilidade de serviço nas plataformas de embarque e desembarque da Lagoa e Terminal de Integração do Varadouro (TIV).

No feriado – Na terça-feira (24), feriado de São João, a Semob-JP e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (Sintur-JP) definiram manter a frota e as viagens com o quadro de domingos, devido à expectativa da redução do número de passageiros neste dia, haja vista não haver expediente nos serviços públicos não essenciais, bem como o comércio e os serviços privados estarem de portas fechadas neste dia dedicado ao santo mais popular do Nordeste.