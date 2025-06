João Azevêdo autoriza pagamento de R$ 168,4 milhões de emendas parlamentares que beneficiam 204 municípios — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo autorizou, nesta segunda-feira (17), em solenidade no Centro de Convenções de João Pessoa, o pagamento de R$ 168,4 milhões referentes a 418 emendas impositivas dos 36 deputados estaduais, dos quais R$ 112,3 milhões serão destinados a 204 municípios e R$ 56,1 milhões para entidades sociais e administração direta, beneficiando mais de 3,7 milhões de paraibanos.

Os recursos serão destinados para as áreas da Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Humano e Proteção Social, Esporte e Lazer, Cultura, Desenvolvimento Rural Sustentável, Infraestrutura Urbana e Hídrica, Turismo e Patrimônio Público.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou o diálogo com o Poder Legislativo e o olhar municipalista da gestão. “Essa é mais uma maneira que o Estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, encontrou para fazer os recursos chegarem, cada vez mais, aos municípios, gerando emprego e renda e assegurando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A nossa capacidade de investimento tem resultado em obras e políticas públicas nos 223 municípios e apenas em convênios são mais de R$ 1 bilhão com as gestões municipais”, frisou.

O secretário de Desenvolvimento e da Articulação Municipal, Renato Feliciano, afirmou que, por determinação do governador João Azevêdo, os recursos das emendas já estarão disponíveis para os municípios no início da próxima semana. “O governador não só equilibrou as contas do Estado como manteve, e isso possibilita a liberação desse volume importante de recursos na metade do ano. Essa é uma demonstração da sensibilidade e da preocupação do nosso gestor com os municípios. Além disso, a liberação das emendas é mais uma constatação da harmonia entre os Poderes. São investimentos que vão do custeio em Saúde, pavimentação, aquisição de castramóvel, construção de piscina para hidroterapia e de Centros de Atendimento de Autista”, pontuou.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, enalteceu a iniciativa do governador João Azevêdo de acolher as demandas dos parlamentares. “Essa é mais uma demonstração do diálogo do governador João Azevêdo com o Poder Legislativo, um gesto de grandeza do Governo do Estado por entender a importância das emendas impositivas em que os deputados fazem suas indicações de obras e ações nos municípios”, disse.

O presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup), George Coelho, agradeceu à gestão estadual pela atenção com os municípios. “O governador João Azevêdo faz uma gestão municipalista, realiza as ações essenciais para o desenvolvimento das cidades e somos gratos por essas parcerias que têm melhorado a vida das pessoas”, falou.

Dentre as ações que serão executadas com os recursos liberados estão construção de unidades básicas de saúde, policlínica, centros de reabilitação, aquisição de ambulâncias, aparelhos de Raio-X, ultrassom, unidades móveis de Odontologia, equipamentos médico-hospitalares, castramóvel, instrumentos musicais, construção de campos de futebol, reformas de estádios municipais, construção de centros de atendimento ao autista, construção de passagens molhadas, aquisição de equipamentos agrícolas, pavimentação de ruas e construção de mercados públicos e reformas de prédios públicos.

O vice-governador Lucas Ribeiro; os deputados estaduais Chico Mendes, Gilbertinho, João Gonçalves, Wilson Filho, Hervázio Bezerra, Tanilson Soares, Francisca Motta, João Bosco Carneiro, Luciano Cartaxo, Chió, Eduardo Carneiro, Danielle do Vale, João Paulo Segundo, Branco Mendes, Michel Henrique, Galego Souza, Fábio Ramalho, Camila Toscano, Jane Panta, Tovar Correia Lima, Doutor Romualdo e George Morais; prefeitos de todas as regiões do Estado; além de auxiliares da gestão estadual dentre eles Eduardo Dantas (secretário executivo do Desenvolvimento e da Articulação Municipal), Ari Reis (secretário de Saúde), Nonato Bandeira (Comunicação Institucional), Gilmar Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão), Rafaela Camaraense (secretária do Meio Ambiente e Sustentabilidade), Renata Nóbrega (secretária executiva da Saúde), Cristiana Almeida (secretária executiva da Mulher e da Diversidade Humana) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador) estiveram presentes.