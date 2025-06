Hospital de Coremas atende mais de 220 pessoas no plantão do final de semana — Governo da Paraíba

Dos 224 atendimentos realizados no plantão deste final de semana (13 a 15), na Urgência e Ambulatório Médico do Hospital e Maternidade Estevam Marinho, em Coremas, a maior causa atendida foi de pessoas se queixando de dores, com 44 casos, seguida de 23 registros de quadros de diarreia e 20 ocorrências de crise nervosa.

O hospital, integrante da rede estadual de saúde, atendeu 65 pessoas na sexta-feira (13), outras 82 no sábado (14) e mais 77 pacientes no domingo (15). Neste período, além dos casos citados acima, a unidade registrou 19 atendimentos de pessoas com síndrome gripal, 14 com crise de amigdalite, além de 13 pessoas com febre e outras 13 com mal-estar, três vítimas de sinistros de trânsito com moto, entre outras demandas.

Durante o plantão do final de semana, 11 pacientes precisaram ser internados após avaliação médica para observação e cuidados posteriores às consultas, por diversas causa, entre as quais infecção do trato urinário, pneumonia adquirida da comunidade, por complicações com câncer metastático, dor abdominal, crise asmática e hiperglicemia.

O Hospital e Maternidade Estevam Marinho funciona de portas abertas para a demanda que surgir dentro do espectro de assistência ofertada pelo hospital que é urgência e emergência para baixa complexidade, clínica médica e maternidade.