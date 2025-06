Sedhuc promove São João da Inclusão com ações para as pessoas com deficiência

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa (Sedhuc) iniciou, nesta segunda-feira (16), as comemorações juninas com o ‘Arraiá da Inclusão’ promovido pelo Centro de Referência Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência (CRMIPD), no bairro Pedro Gondim. A festa marcou a abertura do calendário de eventos dos serviços da média complexidade voltados às pessoas com deficiência e suas famílias.

Diego Tavares, secretário de Direitos Humanos e Cidadania, destacou a importância de garantir espaços de lazer e confraternização com acessibilidade e inclusão. “É um momento importante, que representa todo o trabalho de inclusão que a Prefeitura de João Pessoa, por meio da nossa secretaria, vem realizando com as pessoas com deficiência. No São João, que é tempo de confraternização, não poderia ser diferente. O prefeito Cícero, a primeira-dama Lauremília e o vice prefeito Leo sempre buscam ações cada vez mais inclusivas, especialmente nas atividades da Sedhuc. É um momento de alegria”, comentou.

Durante a festa, famílias atendidas pelo Centro participaram de atividades culturais e apresentações, como quadrilhas juninas. A dona de casa Gisele Souza, mãe de uma criança com microcefalia, relatou a importância do acolhimento recebido. “Costumo dizer que é minha segunda família. Fui acolhida num momento difícil, quando estava com depressão, e encontrei apoio, cuidado e amor. Os eventos são pensados com dedicação e nossas crianças nunca ficam de fora”, compartilhou.

A coordenadora do CRMIDP, Juliana Teixeira, reforçou que momentos como esse vão além da celebração cultural. “É um momento de socialização, de fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares. A maioria das mães está na rotina diária de terapias e esse é um espaço para leveza, alegria e inclusão”, ressaltou.

Calendário – Além do CRMIDP, outros centros vinculados à média complexidade da Sedhuc também realizarão festejos juninos.

– Centro Dia de Referência para Pessoas Com Deficiência: Fará um arraial nesta terça-feira (17), no Centro Cultural de Mangabeira;

– Centro Dia da Criança com Microcefalia: Irá promover, na quarta-feira (18), um lanche temático com as famílias na sede do serviço, que fica no bairro de Tambauzinho;

-Centro POP: Localizado no bairro do Centro, realizará um lanche coletivo com comidas típicas, no dia 4 de julho, para a população em situação de rua.