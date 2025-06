SÃO JOSÉ DO SERIDÓ ABRAÇA O “AGOSTO LILÁS”

O mês de agosto é conhecido como um período de conscientização e prevenção da violência contra as mulheres, também chamado de “Agosto Lilás”. A Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social de São José do Seridó-RN organizou um programa com o intuito de destacar a importância de proteger as mulheres da violência doméstica e envolver diversas entidades, grupos e a população em geral.





O “Agosto Lilás” assume um papel relevante como uma iniciativa para combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres. De acordo com Bárbara Dantas, assistente social do Programa de Proteção Social Especial (PSE), o principal objetivo dessa campanha é trazer à luz essa questão e promover o entendimento das medidas legais existentes que podem ajudar as mulheres que enfrentam ou testemunham tais formas de violência, proporcionando assim maior clareza sobre o assunto.





Como parte da programação elaborada pela equipe da SEMTHAS, um evento ocorreu na terça-feira, 8 de agosto, às 14h, na sede do CRAS, com a participação do Grupo de Idosos Isabel Teodomira Pereira. O evento incluiu um programa de apoio aos idosos, apresentando atividades que ocorrem regularmente em seus encontros. Dentro desse contexto, foi realizada uma Roda de Conversa com os idosos do programa SCFV, juntamente com a exibição de um filme relacionado ao tema. A discussão foi conduzida pelas profissionais responsáveis: Bárbara Dantas (Assistente Social do PSE) e Luana Monalisa (Orientadora Social). Simultaneamente, outra Roda de Conversa ocorreu com o grupo PBC do SCFV no CRAS, liderada pela Psicóloga do CRAS, Sílvia Raquel, em quarta-feira, 9 de agosto.





O programa “Agosto Lilás” teve início em 6 de agosto, no domingo anterior, com uma palestra proferida por Francisco Ezequiel, Assistente Social da SEMTHAS, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Seridó-RN. A palestra teve como público-alvo os trabalhadores rurais e girou em torno do tema “Agosto Lilás”, abordando a conscientização e prevenção da violência contra as mulheres. Os eventos restantes do programa incluem:





Em 14 de agosto, uma Roda de Conversa será realizada na sede dos catadores de reciclados do município de São José do Seridó-RN, com a participação de Silvia Raquel e Josicleide Braz, respectivamente, Psicóloga e Coordenadora do CRAS.





Em 16 de agosto, os alunos da Escola Estadual Jesuíno Azevedo receberão Francisco Ezequiel, Assistente Social da SEMTHAS, para uma oficina temática nas instalações da escola.





A comunidade de Caatinga Grande receberá Sandra Rosário, Assistente Social do CRAS, para uma Roda de Conversa com toda a comunidade na sede do SCFV.





O tema “A Vida Começa Quando a Violência Termina” encerrará o programa “Agosto Lilás” em 24 de agosto de 2023, com uma audiência pública no CRAS. O evento contará com a presença de Kalina Leila, advogada e Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além da Psicóloga Maria Luiza e da pedagoga Maria Marilene Bezerra, responsável pelo grupo de mulheres vítimas de violência no município de Caicó.





A Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social de São José do Seridó/RN busca enfatizar a necessidade e a importância de conscientizar a sociedade sobre essas formas de violência e mobilizá-la para combater a violência contra as mulheres.