João Azevêdo entrega novo sistema de iluminação do Almeidão e destaca investimentos nos estádios da Paraíba — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo inaugurou, na noite deste sábado (14), o novo sistema de iluminação em LED do Estádio Almeidão, em João Pessoa, durante a solenidade ocorrida pouco antes da partida entre Botafogo-PB e Caxias-RS, pela série C do Campeonato Brasileiro, que marcou a nova fase do equipamento. A nova iluminação representa a maior intervenção no Almeidão, no segmento, dos últimos 50 anos e vai operar de forma computadorizada, dispensando o uso de reatores.

A previsão é que em julho também seja entregue o sistema de iluminação do Estádio Amigão, em Campina Grande. Juntos, os dois equipamentos receberam R$ 2,5 milhões em investimentos. A demanda por uma nova iluminação do Almeidão já durava 25 anos, uma vez que os refletores antigos foram inaugurados no ano de 2000.

Durante a solenidade, o chefe do Executivo estadual destacou a importância dos investimentos para o futebol paraibano. “Esse era um grande sonho que hoje estamos conseguindo realizar, não só no Estádio Almeidão mas também no Amigão e vamos expandir isso para o estado inteiro — os grandes estádios da Paraíba também vão receber essa iluminação moderna. Eu me lembro que, aqui no Almeidão, quando se tinha um problema de falta de energia, eram necessários 25, 30 minutos esquentando as luminárias para poder voltar a luz. Agora, com essa iluminação em LED, esse problema foi resolvido. E isso nos alegra”, acrescentou.

O secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Lindolfo Pires, também destacou o caráter histórico da intervenção feita no Almeidão. “A iluminação do Almeidão sempre foi a grande reclamação dos jogadores, da equipe técnica e, principalmente, dos torcedores. Essa nova iluminação é a maior intervenção feita no sistema do Almeidão desde a sua inauguração, há 50 anos. O governador João Azevêdo viu a necessidade de fazer essa reforma, autorizou e, neste sábado, foi entregue. Em julho, será a vez do Estádio Amigão, lá em Campina Grande, totalizando investimentos na iluminação desses dois estádios de R$ 2,5 milhões”, observou.

A partir de agora, em qualquer parte do estádio, o torcedor poderá apreciar o espetáculo futebolístico. “Frequento muitos estádios e posso dizer que essa iluminação não fica devendo a nenhum deles. Está excelente. Há 40 anos sigo o Belo e sei o quanto a iluminação de antes era desestimulante. Agora, nós, que somos torcedores, temos ainda mais motivos para torcer”, comemorou Antônio Chianca.

“Agora, está uma maravilha. Antes, a gente torcia no escuro; ninguém via nada. Se a bola estivesse do outro lado, a gente não conseguiria ver. Era terrível”, recordou a auxiliar de escritório Cássia Oliveira.

A solenidade de inauguração do novo sistema de iluminação do Almeidão foi prestigiada, ainda, pelo secretário-executivo da Sejel, Harlen Vilarim; pelos deputados estaduais João Gonçalves e Luciano Cartaxo; e pelo secretário de Juventude, Esportes e Recreação de João Pessoa, Zezinho Botafogo.

Após a solenidade, o governador João Azevêdo foi até a arquibancada para, ao lado do neto, assistir à partida entre o Belo e o Caxias.