Caravana do Cuidar leva atendimentos gratuitos ao Bairro dos Novais nesta sexta-feira

A Caravana do Cuidar chega ao Bairro dos Novais, nesta sexta-feira (13), oferecendo uma manhã de cidadania e acolhimento para a população de João Pessoa. Das 8h às 12h, na Rua José Minervino, número 85, em Oitizeiro, a ação vai disponibilizar gratuitamente uma série de serviços essenciais em diversas áreas.

A população poderá contar com atendimentos do Centro de Referência de Assistente Social (Cras) e CadÚnico, além do programa Acessuas Trabalho, voltado à inserção no mercado profissional, e orientações do programa Criança Feliz, voltado às famílias com gestantes e crianças na primeira infância.

Quem estiver precisando de assistência jurídica poderá procurar a Defensoria Pública. Já para quem quer tirar dúvidas sobre direitos do consumidor, o Procon-JP também estará presente. Haverá ainda agendamento para castração de animais, através do CastraMóvel.

Na área da saúde, a Caravana disponibiliza a emissão do Cartão SUS, serviços odontológicos no Odontomóvel, vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e ISTs, além do atendimento médico, com encaminhamento para exames.

Outros serviços de cidadania também serão ofertados, como atendimentos da Junta de Serviço Militar e o programa Eu Posso, que oferece orientação sobre crédito e empreendedorismo. Também estará disponível para todos os moradores ações de embelezamento, com corte de cabelo e atendimento de manicure.