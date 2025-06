Representante da Prefeitura de Porto Alegre vem a João Pessoa conhecer programas habitacionais

O programa habitacional da Prefeitura de João Pessoa é reconhecido com diversos prêmios nacionais. E, na manhã desta terça-feira (10), um dos coordenadores da Secretaria de Habitação da Prefeitura de Porto Alegre (RS), Fabrício Alves, esteve na Capital paraibana para conhecer a experiência de dois projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal: o de regularização fundiária e o programa ‘Cuidar do Lar’.

Fabrício Alves é coordenador de regularização fundiária do Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre e foi recebido pela secretária de Habitação de João Pessoa, Socorro Gadelha, além de coordenadores e engenheiros da Pasta. Ele recebeu informações sobre a criação, a execução dos programas e o atendimento às famílias.

“O programa ‘Cuidar do Lar’ – que é de reforma de moradias para famílias de baixa renda – já ganhou o prêmio Selo de Mérito concedido pela Associação Brasileira de Companhias e Secretarias de Habitação. Fico muito grata porque Porto Alegre deve usá-lo como modelo e outras prefeituras também já se inspiraram no programa para fazer projetos semelhantes, como o Governo de Pernambuco que se interessou em conhecer melhor o projeto”, revelou Socorro Gadelha.

Por sua vez, Fabrício Alves parabenizou a Semhab pelo trabalho que vem fazendo em João Pessoa e disse que a visita teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre propostas bem sucedidas no setor habitacional. “Fico satisfeito com as informações que recebi, que poderão ser usadas no aprimoramento do trabalho que fazemos em Porto Alegre. O programa de regularização fundiária de João Pessoa está sendo bem conduzido e o programa Cuidar do Lar que faz a melhoria nas condições de habitabilidade atendendo famílias de baixa renda”, disse.

Fabrício salientou que são situações semelhantes vividas em João Pessoa e que eles enfrentam problemas idênticos lá em Porto Alegre, o que justifica a troca de informações para oferecer um serviço de melhor qualidade às famílias carentes, cujo objetivo é o combate ao déficit habitacional. “No nosso caso, as enchentes do ano passado agravaram a situação. Mas temos um programa em fase de implantação que é o ‘Morar Melhor’, com a mesma proposta do Cuidar do Lar da Prefeitura de João pessoa, cuja proposta é atender famílias que habitam em moradias em condições precárias”, acrescentou.

A reunião teve a presença da engenheira Mirela Oliveira e Alfredo Codeville e da arquiteta Alana Marcolino que atuam no programa Cuidar do Lar, além da diretora de Regularização Fundiária, Katia Cilene. Durante a reunião foi feito um relato completo sobre a criação e atuação do programa ‘Cuidar do Lar’ em João Pessoa, com 350 famílias atendidas e as moradias recuperadas e, atualmente, 20 estão em fase de execução.