Funjope leva trio pé de serra para animar Galeria Augusto dos Anjos, no Centro Histórico

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em parceria com empreendedores da Galeria Augusto dos Anjos, vai levar trios de forró pé de serra durante dois finais de semana para o local. Neste sábado (7), às 11h, tem show do trio Expressão Nordestina. A iniciativa acontece a partir de uma solicitação de empresários da Galeria que buscam, com esta ideia, movimentar o local e apresentar à população e turistas o espaço que tem 53 anos de história.

“A Livraria Augusto dos Anjos é, para a Prefeitura de João Pessoa e para a equipe da Funjope, um lugar muito especial. Tem uma história longa apegada à cultura e nós sempre estamos realizando atividades culturais ali como forma de dinamizar a visita das pessoas à Galeria”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a Funjope já pintou a Galeria com artes de grafismos por dois anos consecutivos e está sempre fazendo performances e atividades artístico-culturais ali. “Mantemos um diálogo com um conjunto de empresários e empreendedores do Centro Histórico, de ter uma responsabilidade da manutenção de uma visitação e ocupação desse território e a Funjope dá sua contribuição. Por isso, optamos por, nesse período junino, levar atividades culturais para a Galeria Augusto dos Anjos, assim como vamos fazer no Polo Centro Histórico, em frente ao Hotel Globo, no Sabadinho Bom, em frente à Catedral de Nossa Senhora das Neves, no Museu de São Francisco. Nós estamos empenhados em manter uma maior ocupação ativa de pessoas no Centro Histórico”, declarou o diretor.

Janaína Pinheiro, proprietária da Livraria do Luiz, explica a importância de realizar eventos que movimentem a área. “A gente teve a ideia para animar e fazer com que as pessoas conheçam melhor a Galeria Augusto dos Anjos, que é um ponto turístico da nossa cidade”, constata.

A Galeria Augusto dos Anjos, conforme Janaína Pinheiro, é uma das mais famosas do País em razão de ter o nome do poeta. Por isso, ela e a empresária Lidiane Souza, da joalheria JR Joias, se uniram e pensaram numa forma de divulgar mais o local através da música.

Trio de forró – Rivaildo Ribeiro, sanfoneiro e cantor do trio de forró Expressão Nordestina, vai comandar o show. Ele explicou que preparou um repertório especial, incluindo músicas de nomes como Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Flávio José.

“Vamos levar o forró tradicional para essa iniciativa bacana, que vai levar uma movimentação para aquele espaço. É uma ação em que vamos mostrar o nosso forró nesse período junino. Esperamos que o público compareça e que seja realmente um momento de alegria e muito forró para a população”, comenta. Além de Rivaildo, o trio é composto por Giusep Magno, no triângulo; e Adailton Gonçalves, na zabumba.