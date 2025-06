Matheus Cunha deve ser titular contra o Paraguai e encara chance importante na Seleção

A oportunidade que Matheus Cunha esperou pode, enfim, ter chegado. Com Richarlison em baixa e a Seleção Brasileira buscando soluções ofensivas sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante paraibano desponta como provável titular na partida desta terça-feira (10), contra o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Matheus Cunha deve ganhar a posição de Richarlison na seleção. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Durante o treino realizado no último domingo (8), no CT do Corinthians, Ancelotti esboçou uma formação com Matheus Cunha como referência no ataque, ao lado de Raphinha e Vinícius Júnior. A movimentação indica uma mudança no comando de ataque após a atuação discreta de Richarlison no empate sem gols diante do Equador.

Matheus Cunha deve ser titular da seleção contra o Paraguai

Se for confirmado entre os 11, o paraibano Matheus Cunha terá sua primeira chance como titular sob o comando do técnico italiano — e a segunda nas Eliminatórias. A primeira foi no jogo contra a Argentina, em novembro, quando marcou o único gol do Brasil na derrota por 4 a 1.

Paraibano atuou durante 26 minutos no empate com o Equador. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Recém-anunciado pelo Manchester United, o atacante vive um momento de transição na carreira e tenta se consolidar não apenas no cenário europeu, mas também na Amarelinha. O Brasil entra em campo nesta terça-feira, às 21h45, no Estádio do Corinthians, em São Paulo. A equipe ocupa o 4º lugar na tabela, com 22 pontos, e mira uma vitória para se afastar da zona de repescagem.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba