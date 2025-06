João Azevêdo dialoga com a população no ODE em Serra Branca sobre prioridades de investimentos para a região — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo dialogou com a população da 5ª Região Geoadministrativa, na audiência do Orçamento Democrático, realizada nesta sexta-feira (6), na cidade de Serra Branca, onde fez entrega de benefícios e assinou ordens de serviços que somam quase R$ 14 milhões de investimentos e prestou contas das ações do governo no Cariri. Estradas/mobilidade, saúde e educação foram as prioridades eleitas para subsidiar o Projeto de Lei Orçamentária 2026. Participaram da audiência no ginásio Wamberto Torreão (Odonzão) 3.860 pessoas.

Foram entregues, simbolicamente, 39 passagens molhadas nas cidades de Camalaú, Caraúbas, Congo, Monteiro, Ouro Velho, Parati, Santo André, São José dos Cordeiros, Serra Branca e Sumé; 740 cisternas; três dessalinizadores, e na habitação 100 escrituras para moradores da cidade de Sumé, totalizando investimentos de mais de R$ 10,1 milhões.

João Azevêdo ainda liberou ordens de serviços para manutenção de escolas no Congo, São João do Cariri e Serra Branca, que representam investimentos de quase R$ 3 milhões; assinou 116 contratos do programa Empreender PB, no valor de R$ 1 milhão; além de equipamentos para a segurança pública, viaturas, armamentos, munições e fardamentos de combate a incêndios florestais.

“Essa é a festa da democracia participativa. Como é bom saber que um instrumento como esse faz a população vir fazer política participativa. Quero agradecer a cada pessoa que veio dialogar sobre gestão pública. Estamos aqui para ouvir e aprender. Que no próximo ano possamos estar aqui dando respostas sobre aquilo que foi reivindicado por cada pessoa nesta plenária”, disse o governador ao abrir a audiência.

João Azevêdo ainda agradeceu a presença e o trabalho desenvolvido pelos conselheiros do Orçamento Democrático. “Quero agradecer aos conselheiros do Orçamento Democrático. Ser conselheiro do OD é uma maravilha, trabalha junto com o povo e voluntariamente. Meu respeito e agradecimento a todos os conselheiros por esse trabalho”, agradeceu o governador.

O gestor também destacou uma das obras mais importantes para a região. “A adutora do Cariri, certamente, é uma das obras mais importantes dessa região. É uma obra redentora que vai proporcionar segurança hídrica para toda a região, e que juntamente com a adutora do Curimataú, levará água e dignidade para as pessoas. Esse é um investimento que demonstra claramente o nosso compromisso com essa região. Estamos vivendo o melhor momento da Paraíba. Mais de R$ 1 bilhão foram investidos na região do Cariri”, ressaltou o gestor.

O prefeito da cidade de Serra Branca, Michel Alexandre, agradeceu a parceria e a realização da audiência na cidade. “Quero agradacer a oportunidade de proporcionar coisas boas na nossa região e hoje Serra Branca faz história nessa festa da democracia participativa. Aqui sempre terá uma equipe que busca melhorias para o Cariri paraibano. Estamos dando um pontapé inicial nas reivindicações da população e o desejo é que possamos conseguir almejar o sonho da população. O importante é que possamos construir uma qualidade de vida melhor para todas a nossa gente”, disse Michel Alexandre.

O deputado federal Messinho Lucena falou em nome da bancada federal da Paraíba presente. “É uma honra para mim representar a nossa bancada nessa festa da democracia participativa. O ODE não só ouve a população como traz benefícios para toda a população paraibana. Esse é um momento importante e especial para toda a população paraibana. Quero parabenizar o Governo da Paraíba por oportunizar ouvir as pessoas, saber onde estão os problemas e cumprir o papel de servir, principalmente para aqueles que mais precisam. Esse é um governo que faz a Paraíba mais inclusiva e mais justa para toda a população”, disse o parlamentar.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, ressaltou a importância do Orçamento Democrático na Paraíba. “É um prazer estar aqui com o Governo da Paraíba para dialogar com a população, juntamente com o governador João Azevêdo e todos os secretários para se construir uma Paraíba mais justa e melhor para toda gente. Considero este instrumento de maior importância para a democracia paraibana. É o espaço de respeito que escuta a população e aprende com ela”, disse o deputado.

O secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, agradeceu a presença de todas as pessoas e falou sobre a importância do diálogo e da afirmação da democracia participativa na Paraíba. “Pela primeira vez o ODE se instala na cidade de Serra Branca, nesta quarta audiência do ciclo 2025. Estamos hoje administrativamente na região do Cariri para dialogar com a população e eleger prioridades de investimentos para o LOA 2026. Quero agradecer a cada pessoa que saiu da própria casa para vir aqui construir uma Paraíba melhor para todos e todas”, afirmou Júnior Caroé.

Também participaram desta audiência o vice-governador Lucas Ribeiro, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, os deputados estaduais Inácio Falcão e Eduardo Carneiro, além dos secretários de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura; o secretário de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyana Dutra, chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra, entre outros auxiliares do Governo, além de prefeitos, vereadores e autoridades locais.

Reivindicações na plenária – Severino Moreno, da cidade de Serra Branca, reivindicou algumas ações em nome dos moradores da cidade. “Sou conselheiro e represento o povo de Serra Branca e o Quilombo da nossa cidade. Viemos reivindicar a estadualização do nosso hospital, construção de uma Vila Olímpica e o asfalto de Serra Branca à região das serras”, pediu.

Elizete Inácia, da cidade de Amparo, fez também reivindicações representando seu município. “Viemos pedir pela pavimentação da PB 248, que liga a cidade de Amparo a Sumé, equipamentos agrícolas e assistência técnica, e por último, a construção da escola de ensino médio em Amparo”, reivindicou.

Votação das prioridades – O site de votação continua disponível para que a população acesse e eleja investimentos para as regiões que representam – votacaoode.pb.gov.br

Para votar, a pessoa deve inserir o CPF, escolher a região que representa e detalhar as prioridades de investimentos.