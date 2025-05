Paraíba recebe título de “Área Livre da Aftosa sem Vacinação” em evento da Organização Mundial de Saúde Animal, na França

A Paraíba recebeu nesta quinta-feira (29), em Paris, na França, o título de “Área Livre da Aftosa Sem Vacinação”, durante a realização do 92º Congresso de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), evento que começou no último domingo (25). O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo, representou o governador João Azevêdo no encontro, juntamente com a gerente executiva de Defesa Agropecuária, Girlene Alencar, integrando a comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O secretário Joaquim Hugo comemorou a certificação do Brasil e, consequentemente, da Paraíba. “O país livre da febre aftosa sem vacinação trata-se de um feito histórico para a Paraíba, pois promove o setor agropecuário do nosso estado, a oportunidade de trânsito do rebanho, colocando em pé de igualdade a comercialização dos nossos produtos com os demais estados da federação”. Ele fez questão de enaltecer o esforço de todos para que a Paraíba alcançasse mais esse reconhecimento. “Parabéns aos produtores agropecuários, aos servidores da Defesa Agropecuária, bem como a toda população paraibana por essa conquista histórica para nossa Paraíba”, enfatizou.

Joaquim Hugo relembrou que há dois anos a Paraíba tinha apenas 52% de cobertura vacinal dos rebanhos, o pior desempenho entre os estados brasileiros. Atualmente, o índice supera os 90%, fruto da realização de quatro campanhas de imunização, conseguindo o empenho para alcançar a meta exigida pela Organização Mundial de Saúde Animal e pelo Ministério da Agricultura para considerar o estado como “Área Livre da Aftosa Sem Vacinação”.

A gerente executiva da Defesa Agropecuária da Sedap-PB, Girlene Alencar, também comemorou a certificação. “É uma grande conquista para a Paraíba, resultado do esforço conjunto dos produtores rurais, dos funcionários da Defesa Agropecuária e todos os envolvidos nas campanhas de imunização que permitiram a Paraíba atingir o reconhecimento internacional no combate à febre aftosa”.

Girlene Alencar lembrou que a Paraíba levou décadas para atingir os índices necessários para receber o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde Animal. “Após 50 anos vacinando, a nossa Paraíba agora está em pé de igualdade com os demais estados da Federação e pode comercializar seu rebanho para o Brasil e o mundo. É um momento de felicidade e realização dos profissionais da Defesa Agropecuária”.

A manutenção do título de “Área Livre da Aftosa Sem Vacinação”, lembrou Girlene Alencar, depende agora da Paraíba continuar o trabalho sério que vem sendo realizado nos últimos anos. Para isto, um ponto fundamental é que os produtores rurais façam a atualização cadastral semestral obrigatória. “A atualização cadastral é uma exigência para que a Paraíba continue a ser ‘Área Livre da Aftosa sem Vacinação’”, apontou.

Prazo para atualização – O prazo da atualização semestral obrigatória termina neste sábado (31). A Campanha de Atualização Cadastral, prevista na portaria número 189/2024, prevê que procurem os escritórios da Defesa Agropecuária os produtores rurais que têm criações de bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, búfalos, como também criações de peixes, abelhas, galinha, camarão e demais espécies. Quem deixar de realizar a atualização cadastral ficará inadimplente e será multado.

Para a campanha que termina neste sábado, a Sedap-PB está com uma condição especial em que os produtores rurais adimplentes com a campanha de vacinação contra febre aftosa de abril de 2024, e que deixaram de fazer a atualização cadastral em novembro do ano passado, poderão fazer a atualização agora sem a aplicação de multas. Os inadimplentes das campanhas anteriores terão as multas mantidas. As condições especiais para campanha atual estão previstas na portaria número 66/2025.