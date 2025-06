bandeirinhas, forró e quitutes marcam o início das festas juninas em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



O clima junino chegou com força a Mato Grosso do Sul e marca presença em diversos cantos do estado neste fim de semana. Em Campo Grande, o público pode aproveitar arraiais como o da AACC-MS, o Arraiá da Feira Ziriguidum, o Arraiá do Klebinho, o da Pestalozzi, entre outros, com quadrilhas, comidas típicas, shows e brincadeiras. No interior, a 22ª Fejunavi, em Naviraí, e a 114ª Festa do Divino Espírito Santo, em Figueirão, reforçam as tradições com danças, concursos e celebrações que misturam fé e cultura popular.

Entre os destaques da programação cultural, o Torresmofest ocupa o Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, em Campo Grande, com mais de 20 expositores, gastronomia e música ao vivo. No sertanejo, a dupla Fred & Fabrício se apresenta no Clube de Laço CLC com o show “Sertanejo Respira”, neste sábado (7). Ainda na capital, a agenda inclui roda gigante, espetáculos, tributos e festas para todos os estilos.

No interior, o público pode curtir ainda a Expotac, em Tacuru, com rodeios e shows sertanejos, além do Festival de Inverno do Turismo Rural – Caminhos dos Ipês, em Sidrolândia, que une música, gastronomia e tradição em ambiente de natureza e aconchego.

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Prefeitura de Campo Grande aposta em tecnologia, sustentabilidade e praticidade para facilitar a vida do contribuinte – CGNotícias

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (6)

Arraiá do Klebinho – Na quarta edição deste tradicional arraial, além de quitutes típicos, destaque para apresentações musicais com Gean Carlos & Kardoso, Antigo Aposento, Trio Violada e Grupo Zíngaro. Uma celebração caipira que segue até domingo, com entrada franca.

Horário: 18h30

Local: Rua Neferson Clair de Morais, 733 – Cidade Morena

Governo e UEMS fomentam desenvolvimento com inovação e sustentabilidade – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Prefeitura de Bonito investe em novos equipamentos de informática para melhorar o atendimento à população – Prefeitura Municipal de Bonito

Entrada: Gratuita

Arraiá da Pestalozzi – O tradicional festejo beneficente da Pestalozzi ocorre no estacionamento do Comper Itanhangá em prol da instituição. Atrações incluem casamento caipira, quadrilha, música ao vivo, barraquinhas de comida e brincadeiras para o público.

Horário: 17h às 22h

Local: Estacionamento do Comper Itanhangá

Entrada: Gratuita

Festa Junina do União – A Praça Generoso da Costa Benevides recebe a tradicional Festa Junina do União. O evento oferece comidas típicas, atrações musicais, brincadeiras e uma área kids para as crianças.

Horário: 18h

Local: Praça Generoso da Costa Benevides – Vila União

Entrada: Gratuita

Arraiá do Santuário São Judas Tadeu – Com quatro dias de festa, o arraial combina momentos de fé com cultura popular. Haverá missas, quadrilha, apresentações artísticas e barracas com comidas juninas — incluindo churrasco no encerramento.

Horário: 19h30

Local: Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58 – Jardim América

Entrada: Gratuita

1ª Mostra de Cinema de Animação e Fantasia “Nas Asas da Imaginação Tcheca” – O MIS exibe o filme “Viagem ao Fim do Universo” (1963), na mostra dedicada ao cinema tcheco das décadas de 1940 a 1970.

Horário: 19h

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som

Entrada: Gratuita

Exposição “As Várias Faces de Lídia Baís” – Em homenagem aos 125 anos de nascimento da artista campo-grandense Lídia Baís, a mostra reúne obras marcantes que revelam a visão singular e ousada de uma mulher à frente de seu tempo. A visitação permanece aberta até o dia 30 de junho, nos dias úteis.

Horário: 7h30 às 17h30

Local: Museu da Imagem e do Som

Entrada: Gratuita

Exposição “Carmen Portinho: pioneira do urbanismo no Brasil” – A mostra apresenta a vida e o legado de Carmen Portinho, corumbaense que se tornou a primeira mulher urbanista do Brasil, destacando sua atuação política e social.

Horário: 9h às 18h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Torresmofest – O festival reúne mais de 20 expositores que oferecem gastronomia e música de qualidade. O destaque fica para o torresmo, petisco que dá nome ao evento, disponível em várias versões. Também haverá venda de chopps e drinks para acompanhar.

Horário: 12h às 23h

Local: Espaço Municipal de Cultura Vila Morena – Jardim Veraneio

Entrada: Gratuita

Joyce Alane – “Tudo É Minha Culpa” – A artista pernambucana apresenta seu álbum de estreia em dois shows emocionantes, com força e autenticidade.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Impróbito – Meigos e Mórbidos” – O Teatral Grupo de Risco encena uma história de morte e consequências improváveis, com direção de Rodrigo Amé.

Horário: 19h15

Local: Espaço Teatral Grupo de Risco – R. Trindade, 401

Entrada: Gratuita

Circuito Era Glacial – Voltado para crianças de até 13 anos, o circuito no Shopping Norte Sul leva os pequenos a uma viagem divertida ao tempo dos dinossauros.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35 no local

Sonic Mountain Park – O herói dos videogames está no Shopping Campo Grande! O Sonic convida a criançada para aventuras com escalada, boia cross, escorregadores e piscina de bolinhas. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Roda Gigante – Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Festival Cerrado Alternativo – Na 6ª edição, o evento celebra um ano com apresentações dos projetos Dovalle, Vosmecê e Kzulo.

Horário: 20h30

Local: Buteco do Miau

Entrada: R$ 15 na portaria

Luauzera – Com shows de Manuzera, Namaria, Beca Rodrigues e Dubmistah, o evento esquenta o clima para o DreadDay Festival.

Horário: 19h

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antônio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Tributo a Rita Lee – A cantora Rebeca Felix homenageia a rainha do rock brasileiro com um show especial no Copo Bar.

Horário: 20h

Local: Copo Bar – R. 14 de Julho, 2530

Entrada: Gratuita

Calma Beth – O DJ Aruan Barcelos comanda uma festa com ritmos tropicais e eletrônicos no Augusta Bar.

Horário: 23h

Local: Augusta Bar – R. Maracaju, 136

Entrada: a partir de R$ 10 na portaria

Tacuru

Expotac – A Expotac 2025 promete agitar Tacuru com programação repleta de atrações para toda a família. Nesta sexta-feira tem o tradicional Baile Carapé e show com o grupo Canto da Terra, além de provas de rodeio.

Horário: abertura às 13h, com shows e competições à noite, a partir das 19h

Local: Parque de Rodeio Vinícius Menegaz Prado

Entrada: gratuita

Rio Verde de Mato Grosso

Expoverde – A 49ª edição da Expoverde segue firme e chega ao último fim de semana de festa. Duas duplas sertanejas vão agitar o público nesta sexta-feira: Danilo & Davi e João Lucas & Walter Filho.

Horário: a partir das 18h

Local: Parque de Exposições Olívio Valteno de Oliveira

Entrada: Gratuita

Sábado (7)

Arraiá da Feira Ziriguidum – A tradicional feira cultural se veste de festa junina com quadrilha, música ao vivo e food trucks. A comunidade se reúne na Praça do Preto Velho com muita animação.

Horário: 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho – Jardim Paulista

Entrada: Gratuita

Arraiá do Klebinho – Edição que reúne comidas típicas, quadrilha, dança e shows regionais. O espaço será ponto de encontro para famílias e amigos em clima caipira.

Horário: 18h30

Local: Rua Neferson Clair de Morais, 733 – Cidade Morena

Entrada: Gratuita

Arraiá da AACC‑MS – Maior festa junina beneficente do estado, com shows, quadrilhas, barraquinhas de comidas, brincadeiras e arrecadação para o tratamento de crianças com câncer. Crianças até 10 anos não pagam.

Horário: 11h às 22h

Local: Centro de Convenções Albano Franco – Av. Mato Grosso, 5017

Entrada: R$ 10 (crianças até 10 anos gratuitas)

Festa Junina do União – A Praça Generoso da Costa Benevides recebe a tradicional Festa Junina do União. Neste sábado, acontece o bingo com prêmios que somam R$ 10 mil. O evento oferece comidas típicas, atrações musicais, brincadeiras e uma área kids para as crianças.

Horário: 18h

Local: Praça Generoso da Costa Benevides – Vila União

Entrada: Gratuita

Arraiá da Feira Cultural do Coopharádio – Com foco em cultura e sustentabilidade, este arraial transforma a Praça V em ponto de encontro com música regional, barraquinhas de comidas típicas e artesanato local.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça V – Bairro Coopharádio

Entrada: Gratuita

Arraiá do Santuário São Judas Tadeu – Com programação que une fé e folia, o arraial conta com missas, quadrilha, barracas com quitutes e ambiente familiar para todas as idades.

Horário: 19h30

Local: Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58 – Jardim América

Entrada: Gratuita

Arraiá da Pestalozzi – Evento tradicional de caráter beneficente, reúne quadrilha, comidas típicas, música e brincadeiras em prol da instituição Pestalozzi.

Horário: 17h às 22h

Local: Estacionamento do Comper Itanhangá

Entrada: Gratuita

Arraial da Lienca – Organizado pela Liga das Entidades Carnavalescas, o evento traz quadrilha, samba, arrasta-pé e barracas de alimentação das escolas de samba de Campo Grande.

Horário: 17h

Local: Teatro de Arena do Horto Florestal

Entrada: Gratuita

Arraiá do Centro Social Dom Bosco – Arraiá com foco comunitário, organizado pela paróquia São João Bosco, com comida típica, brincadeiras e apresentações musicais. Crianças até 10 anos não pagam.

Horário: 16h

Local: Paróquia São João Bosco – Rua Paraíba, 1787 – Vila Célia

Entrada: Gratuita

Exposição “Carmen Portinho: pioneira do urbanismo no Brasil” – A mostra destaca a trajetória da urbanista corumbaense Carmen Portinho, primeira mulher a receber esse título no país.

Horário: 9h às 12h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Torresmofest – O festival reúne mais de 20 expositores que oferecem gastronomia e música de qualidade. O destaque fica para o torresmo, petisco que dá nome ao evento, disponível em várias versões. Também haverá venda de chopps e drinks para acompanhar.

Horário: 12h às 23h

Local: Espaço Municipal de Cultura Vila Morena – Jardim Veraneio

Entrada: Gratuita

“Sertanejo Respira” com Fred & Fabrício – A dupla apresenta seu novo show no Clube de Laço CLC, celebrando a música sertaneja com emoção e raiz.

Horário: 22h

Local: Clube de Laço CLC – MS – 010

Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://www.ingressonacional.com.br/evento/31066/fred-e-fabricio–sertanejo-respira

1ª Mostra de Cinema de Animação e Fantasia “Nas Asas da Imaginação Tcheca” – O Museu da Imagem e do Som, em conjunto com o Consulado da República Tcheca em São Paulo, apresenta uma seleção de filmes especiais produzidos entre 1940 e 1970. Neste sábado, serão exibidos curtas infantis durante a tarde e o filme “O Barão Fanfarrão” (1962) à noite.

Horário: 16h e 19h

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som

Entrada: Gratuita

Exposição “Carmen Portinho: pioneira do urbanismo no Brasil” – A exposição aborda a trajetória profissional, política e social de Carmen Portinho, natural de Corumbá (MS) e a primeira mulher a receber o título de urbanista no Brasil.

Horário: 9h às 12h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Joyce Alane – “Tudo É Minha Culpa” – A artista pernambucana apresenta seu álbum de estreia “Tudo É Minha Culpa” em dois shows cheio de emoção, força e autenticidade, nesta sexta e sábado.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Lançamento do Livro “Palavras Aquareladas” – A autora Maria Clara de Rezende Valle eterniza o amor pelo marido em palavras, com poemas inspirados nas aquarelas produzidas pelo esposo.

Horário: 18h30

Local: Restaurante Graciliano – R. Osvaldo Cruz, 45

Entrada: Gratuita

13º Desapega CG – Roupas, acessórios, calçados, brinquedos, plantas, livros, decoração… O Desapega CG reúne milhares de peças únicas, de 80 expositores, neste sábado, a preços acessíveis.

Horário: 8h às 16h

Local: Centro Poliesportivo da Vila Almeida

Entrada: Gratuita

Circuito Era Glacial – O circuito, no Shopping Norte Sul, é voltado para crianças de até 13 anos e convida os pequenos para uma viagem ao passado com os dinossaurinhos mais fofos.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza – em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35

Sonic Mountain Park – A nova atração do Shopping Campo Grande promete colocar a criançada para correr e brincar com o ouriço azul mais famoso dos games, com desafios e aventuras radicais para crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados dos pais). O parque traz um circuito com obstáculos e desafios, como a boia cross, a parede de escalada, o escorrega, a piscina de bolinhas e ainda a área de games.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Roda Gigante – Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Espetáculo “Mixicirquinho” – Esse espetáculo para toda a família apresenta a Palhaça Mixirica e sua amiga Mixipulga, prontas para encantar o público com aventuras circenses cheias de humor e diversão.

Horário: 17h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Espetáculo “A Magia da Sustentabilidade” – O mágico Kradyn Junior está em turnê com seu novo espetáculo de mágica que mistura entretenimento e educação ambiental. O número será exibido em duas sessões gratuitas neste sábado.

Horário: 16h30 e 18h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Show “É o Amor no Ar” – Rick Agra apresenta seu show autoral “É o Amor no Ar” no Teatro do Mundo. Com um repertório repleto de canções românticas, o cantor e compositor mistura MPB, bossa nova e pop romântico para contar histórias de amor, encontros e saudades. O espetáculo traz músicas sensíveis que refletem sua trajetória e emoções, convidando o público a uma experiência musical profunda e envolvente.

Horário: 20h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: R$ 33 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/show-e-o-amor-no-ar-rick-agra/2949879

Feira de Adoção Amicats – A ONG Amicats realiza, neste sábado, mais uma edição da feira de adoção, com cerca de 20 animais, entre filhotes e adultos, disponíveis para encontrar um novo lar. O evento reúne cães e gatos resgatados por protetoras independentes e pela própria ONG, que acolhe mais de 400 gatos. Quem quiser pode obter mais informações pelo Instagram @ongamicats.

Horário: 13h às 18h

Local: Outpet – Rua Professor Alexandre de Oliveira, 30

Entrada: Gratuita

Curral 67 – Edição Raízes – Na terceira edição do evento, a essência raiz de Mato Grosso do Sul e a cultura do agronegócio se encontram em uma noite com apresentações de vários artistas sertanejos do estado.

Horário: a partir das 20h

Local: Gran Murano Buffet – Av. Mato Grosso, 5046 – Carandá Bosque

Entrada: a partir de R$ 75 pelo link https://pantanalingressos.com.br/comprar/393/curral-67-edicao-raizes

Bosque Retrô – O evento de colecionismo e exposição de antiguidades, promovido pela Feira do Bosque da Paz, reúne moda, música e estilo neste sábado e domingo no Shopping Bosque dos Ipês, além de expositores de artesanato e carros antigos.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

DJ Mau Mau em Campo Grande – Referência no cenário eletrônico nacional, o DJ Mau Mau comanda a pista do Kafofo ao lado de um time de peso. A noite promete muito house e techno.

Horário: 23h

Local: Kafofo – Rua Dr. Temístocles, 112

Entrada: A partir de R$ 40 pelo link https://slticket.com.br/5-dj-mau-mau

Karla Coronel – “Copo Cheio & Coração Vazio” – A noite de sábado será de modão e sofrência com a cantora Karla Coronel. Um repertório cheio de emoção para curtir na CapivaS.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: A partir de R$ 10

Maurício Dollenz em “Coringa” – O humorista chileno Maurício Dollenz aterriza em Campo Grande para um show insano que vai virar sua cabeça, com humor ácido, crítica afiada e muitas risadas garantidas.

Horário: 21h

Local: Teatro Dom Bosco

Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://ingressodigital.com/evento/14687/Mauricio_Dollenz__Coringa

BBQ – O funk toma conta da cidade com um esquenta no Ponto Bar e, depois, baile na NON Stop. DJs Letícia Hayanni, Jubba e Gikka comandam a festa, que contará também com a Carreta Furacão.

Horário: 22h

Local: Ponto Bar (esquenta) | NON (baile)

Entrada: a partir de R$ 5 na portaria

Tacuru

Expotac – A renomada dupla sertaneja Gino e Geno se apresenta neste sábado, prometendo animar o público com seus maiores sucessos.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque de Rodeio Vinícius Menegaz Prado

Entrada: gratuita

Dourados

Thiago Ventura – “Pra Quê ‘Que Eu’ Vou Mentir?” – Thiago Ventura chega a Dourados com seu espetáculo sobre mentiras cotidianas. Com muito humor e boas sacadas, o comediante promete arrancar gargalhadas.

Horário: 20h

Local: Centro de Eventos Unigran – Dourados

Entrada: A partir de R$ 47 pelo link https://realizashows.com.br/comprar-ingresso/thiago-ventura-show-novo-2025-dourados-ms-8467

Figueirão

114ª Festa do Divino Espírito Santo – A tradicional Festa do Divino Espírito Santo, realizada pela Comunidade Quilombola de Santa Tereza, chega à sua 114ª edição neste fim de semana em Figueirão. Neste sábado, a programação começa às 15h com a recepção dos foliões e a chegada da bandeira. Às 17h, será celebrada a missa em ação de graças, seguida de jantar comunitário, reza do terço, hasteamento do mastro e queima da fogueira. A noite segue com apresentação da dança da catira e baile com Fábio Cunha e Grupo Batidão.

Horário: A partir das 15h

Local: Fazenda Santa Tereza – região da Pontinha do Cocho, Figueirão (MS)

Entrada: Gratuita

Naviraí

22ª Fejunavi – A 22ª edição da Fejunavi traz tradição, música, danças e comidas típicas à Praça Prefeito Euclides Fabris. Neste sábado, programação promete resgatar a cultura junina com energia e premiações. A festa começa às 17h com o concurso de quadrilhas – são 11 grupos inscritos nas categorias kids, infanto-juvenil e juvenil, disputando uma premiação de R$ 6 mil. Na sequência, às 20h, o público será embalado pelo show de Sandrin Art Music; às 21h, o ritmo segue com Ipê de Serra; e, para fechar a noite, a banda Cali sobe ao palco às 23h.

Horário: a partir das 17h

Local: Praça Prefeito Euclides Fabris

Entrada: Gratuita

Sidrolândia

Festival de Inverno do Turismo Rural CG – Caminhos dos Ipês – O Festival de Inverno do Turismo Rural “Caminhos dos Ipês” acontece neste fim de semana em Sidrolândia, promovendo uma imersão na cultura regional com música, gastronomia de campo e clima acolhedor em meio à natureza. A programação visa valorizar as tradições locais, reunindo visitantes em atividades ao ar livre, saboreando produtos artesanais e celebrando o estilo de vida rural.

Neste sábado, o destaque fica por conta do Grupo Atração Baileira, que levará ao público seu repertório de músicas típicas e dança com forte identidade sul-mato-grossense. O evento inclui fogueira, compartilhamento de sopas, caldos e queijos, além de momentos para confraternização junto à paisagem dos ipês floridos.

Horário: a partir das 17h

Local: Zona rural de Sidrolândia (MS) – Caminhos dos Ipês

Entrada: grátis (crianças até 5 anos), R$ 75 (crianças de 6 a 10 anos) e R$ 100 (a partir de 11 anos)

Rio Verde de Mato Grosso

Expoverde – Neste sábado tem show com Ícaro e Gilmar.

Horário: a partir das 18h

Local: Parque de Exposições Olívio Valteno de Oliveira

Entrada: Gratuita

Domingo (8)

Arraiá do Klebinho – Edição que reúne comidas típicas, quadrilha, dança e shows regionais. O espaço será ponto de encontro para famílias e amigos em clima caipira.

Horário: 18h30

Local: Rua Neferson Clair de Morais, 733 – Cidade Morena

Entrada: Gratuita

Arraiá do Santuário São Judas Tadeu – Com quatro dias de festa, o arraial combina momentos de fé com cultura popular. Haverá missas, quadrilha, apresentações artísticas e barracas com comidas juninas — incluindo churrasco no encerramento.

Horário: 19h30

Local: Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58 – Jardim América

Entrada: Gratuita

Feira da Praça Bolívia – Domingo é dia de circular pela Feira da Bolívia, que reúne expositores de moda, antiguidades, gastronomia e arte local. O palco será ocupado por nomes como Brisa do Mato, Fernando Morreu, Banda Big Field, Leca Harper, Robson Vieira, Nano Elânio e Rafael Bendo.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Mixicirquinho” – Uma tarde para toda a família com a Palhaça Mixirica e sua parceira de cena, Mixipulga. As duas conduzem o público por uma jornada repleta de números circenses, risos e interações leves e bem-humoradas.

Horário: 17h

Local: Espaço Fulano di Tal – Rua Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Torresmofest – O festival reúne mais de 20 expositores que oferecem gastronomia e música de qualidade. O destaque fica para o torresmo, petisco que dá nome ao evento, disponível em várias versões. Também haverá venda de chopps e drinks para acompanhar.

Horário: 12h às 23h

Local: Espaço Municipal de Cultura Vila Morena – Jardim Veraneio

Entrada: Gratuita

Bosque Retrô – O clima vintage toma conta do Shopping Bosque dos Ipês durante o fim de semana, com atrações para quem aprecia antiguidades, carros clássicos, moda retrô e artesanato. O evento também oferece música ao vivo e atividades culturais em um ambiente nostálgico.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Circuito Era Glacial – O circuito, no Shopping Norte Sul, é voltado para crianças de até 13 anos e convida os pequenos para uma viagem ao passado com os dinossaurinhos mais fofos.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza – em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35

Sonic Mountain Park – A nova atração do Shopping Campo Grande promete colocar a criançada para correr e brincar com o ouriço azul mais famoso dos games, com desafios e aventuras radicais para crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados dos pais). O parque traz um circuito com obstáculos e desafios, como boia cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e área de games.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Roda Gigante – Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Feira do Panamá – Edição Junina – A edição junina da Feira do Panamá promete um domingo animado com barraquinhas de comidas típicas, artesanato e atrações culturais. A programação musical inclui Antigo Aposento, Thaina Almeida e Banda Summer, além da quadrilha dos alunos do projeto Movimenta Campo Grande.

Horário: 9h às 16h

Local: Praça do Panamá – Rua Palestina, esquina com Rua Náutico

Entrada: Gratuita

Pagode de Domingo – O grupo Pagode na Pele comanda mais uma edição do tradicional pagode de domingo no Má Donna Bar. Um fim de noite descontraído ao som dos clássicos do gênero.

Horário: 19h

Local: Má Donna Bar – Rua 14 de Julho, 2459

Entrada: Gratuita

Thiago Ventura – “Pra Quê ‘Que Eu’ Vou Mentir?” – Em dois horários, o comediante Thiago Ventura sobe ao palco do Teatro Dom Bosco com seu novo espetáculo. Misturando histórias reais e situações exageradas, ele provoca o público com reflexões bem-humoradas sobre o hábito de mentir.

Horários: 18h e 20h30

Local: Teatro Dom Bosco

Entrada: A partir de R$ 87 pelo link https://realizashows.com.br/comprar-ingresso/thiago-ventura-show-novo-2025-campo-grande-ms-8468

Tacuru

Expotac – A dupla Marcos Paulo e Marcelo fecha a Expotac 2025 com muito sertanejo no palco.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque de Rodeio Vinícius Menegaz Prado

Entrada: gratuita

Naviraí

22ª Fejunavi – A 22ª Fejunavi termina neste domingo com programação a partir das 11h na Praça Prefeito Euclides Fabris. O dia começa com almoço comunitário e segue com apresentações culturais, dança, premiação das quadrilhas e barracas decoradas, além da final do Festival de Música. Os shows da noite ficam por conta de João Haroldo e Betinho e Sandrin Art Music.

Horário: a partir das 11h

Local: Praça Prefeito Euclides Fabris

Entrada: Gratuita

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto de destaque: Divulgação