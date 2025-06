Por MRNews



Diniz Leva Nó Tático de Fernando Seabra em Derrota do Vasco para o Bragantino

O Vasco sofreu mais uma dura derrota no Campeonato Brasileiro neste sábado (31), ao perder por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, em São Januário, pela 11ª rodada da competição. Com o resultado, o clube cruz-maltino amargou sua 7ª derrota em 11 partidas, e o técnico Fernando Diniz voltou a ser alvo de críticas — desta vez, por ter levado um nítido nó tático do comandante adversário, Fernando Seabra.

Bragantino dominou com estratégia clara

Desde os primeiros minutos, o time comandado por Seabra se mostrou mais organizado, com linhas compactas, marcação intensa no meio-campo e transições rápidas. O Bragantino neutralizou completamente as principais armas do Vasco, que mal conseguiu finalizar com perigo ao longo do jogo.

Enquanto isso, o Bragantino explorava as fragilidades defensivas do adversário, especialmente pelas laterais, onde encontrou espaços com facilidade. O placar de 2 a 0 poderia, inclusive, ter sido mais elástico, não fosse a falta de pontaria em alguns lances.

Diniz insiste em erros e vê time sem resposta

Do lado vascaíno, Fernando Diniz repetiu velhas fórmulas que já vinham sendo contestadas: posse de bola estéril, ausência de intensidade e uma transição defensiva lenta. Sem variações táticas, o Vasco foi previsível e vulnerável.

O que se viu em campo foi um time totalmente engessado, sem criatividade ofensiva e com jogadores claramente sem confiança. A leitura de jogo de Diniz não acompanhou a dinâmica imposta pelo Bragantino, que soube controlar o ritmo e minar qualquer tentativa de reação vascaína.

Torcida perde a paciência

Com mais uma atuação frustrante, a torcida vaiou o time ao fim do jogo e já cobra mudanças drásticas. A campanha do Vasco é preocupante, com desempenho de time que briga contra o rebaixamento. Em 11 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, um aproveitamento que coloca a equipe entre as piores da competição.

Fernando Diniz, que chegou ao clube com status de solução, agora vê seu trabalho questionado não apenas pelos resultados, mas pela falta de evolução tática. A derrota para o Bragantino expôs, mais uma vez, suas limitações como estrategista diante de técnicos que sabem explorar os pontos fracos do Vasco.

Próximos passos

Com o time afundado na parte de baixo da tabela e a confiança abalada, o Vasco precisa reagir imediatamente. A permanência de Diniz começa a ser debatida nos bastidores, enquanto a torcida exige respostas rápidas da diretoria.

Se nada mudar, o clube corre sérios riscos de repetir os erros de anos anteriores — e, mais uma vez, lutar até o fim contra o temido rebaixamento.

O Vasco voltou a decepcionar sua torcida neste sábado (31), ao ser derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 0, em pleno São Januário, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe cruz-maltina acumula sua **sétima derrota** na competição e acende o alerta máximo quanto ao risco de rebaixamento.

A estatística foi destacada por **Lédio Carmona**, comentarista do Grupo Globo, durante a transmissão do jogo, e reforça o momento delicado vivido pelo clube: **em 11 jogos, o Vasco venceu apenas dois, empatou outros dois e perdeu sete**. Os números refletem uma campanha digna de zona de rebaixamento.

### Jogo apagado e vaias em São Januário

Jogando em casa, o Vasco teve mais uma atuação apagada e sem criatividade. O Bragantino, por outro lado, foi eficiente e aproveitou as oportunidades para construir o placar com autoridade. Os gols do Massa Bruta foram marcados em momentos cruciais do jogo, diante de uma defesa vascaína desorganizada e um ataque inofensivo.

Ao final da partida, vaias tomaram conta de São Januário. A insatisfação da torcida não é apenas com o desempenho dentro de campo, mas também com a diretoria e a falta de reforços que realmente elevem o nível do elenco.

### Situação preocupante na tabela

Com os resultados da rodada, o Vasco se aproxima ainda mais da **zona de rebaixamento**, e sua campanha é comparável à de outros clubes que acabaram rebaixados em edições anteriores do Brasileirão. A pressão sobre o técnico e a diretoria aumenta, e a necessidade de mudanças imediatas se torna cada vez mais evidente.

A torcida, apaixonada e fiel, começa a perder a paciência com a sucessão de erros. Em campo, o time não apresenta padrão tático, sofre com falhas defensivas recorrentes e uma evidente falta de criatividade no meio-campo.

### Próximo desafio

O Vasco volta a campo na próxima rodada em mais um confronto decisivo, onde precisará dar uma resposta urgente para não ver sua situação se complicar ainda mais. A cobrança aumentou, e a crise parece ter ganhado um novo capítulo.

A partida entre Vasco x Bragantino é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (31) 21 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Vasco como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

