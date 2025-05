São João 2025 de Campina Grande começa nesta sexta (30) com show de Luan Santana

Luan Santana é a principal atração desta sexta no Parque do Povo, em Campina Grande | Foto: Arquivo. Mario Jordany

Tem início nesta sexta-feira (30) mais uma edição do São João de Campina Grande, O Maior São João do Mundo. O evento vai ter 38 dias de duração com mais de 200 shows gratuitos nos palcos do Parque do Povo, e entre as atrações confirmadas para a abertura no palco principal estão Luan Santana, Heitor Costa e Walkyria Santos.

O São João 2025 de Campina Grande acontece de 30 de maio a 6 de julho, o que totaliza cinco dias a mais que no ano anterior. Esta é a 42ª edição da festa, que recebeu em 2024 recebeu 2,93 milhões de pessoas, segundo a prefeitura da cidade.

A capacidade de público do evento subiu de 73.500 para 76.195 pessoas. De acordo com a empresa organizadora da festa, em comparação ao ano passado, quando a capacidade de público foi definida em 73.500 pessoas, a capacidade de público do São João 2025 de Campina Grande aumentou cerca de 3.6%, o que representa a possibilidade de 2.695 pessoas a mais por noite no Parque do Povo.

O local do evento tem uma área de 70 mil metros quadrados, considerado os espaços do Parque do Povo e do Parque Evaldo Cruz, que foram interligados. Além do Parque do Povo, polo principal da festa, O Maior São João do Mundo também tem o polo integrado no Parque Evaldo Cruz, e polos descentralizados nos distritos de Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

O Parque do Povo foi dividido em três áreas: Arena dos shows, Pirâmide e Arena Cidade. O espaço terá, ainda, 457 pontos comerciais, entre quiosques, restaurantes, barracas e ambulantes.



A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade é que mais de 3 milhões de pessoas passem pelo Parque do Povo, um aumento de cerca de 10% em relação ao quantitativo de 2024. O aumento de 10% também é esperado para a movimentação econômica do evento, que ano passado ficou de R$ 673 milhões.

No Parque do Povo serão 211 atrações musicais, sendo 106 no Palco Principal e 105 no Palco Cultural. O espaço também conta com a pirâmide, e as quatro ilhas de forró: Seu Vavá, Zé Lagoa, Zé Bezerra e Biliu de Campina. Nelas e nos coretos, 115 trios de forró vão se apresentar nesta edição, que terá mais de 500 apresentações culturais no total.

Os shows no palco principal do Parque do Povo acontecem de 19h às 2h, nas quartas e quintas-feiras, e das 19h às 3h nas sextas, sábados e domingos. No palco cultural, os shows começam às 18h.

A noite de abertura do evento também será marcada pelo tradicional show pirotécnico que acontece no primeiro dia da festa, na véspera de São João e no encerramento.

Shows do São João de Campina Grande nesta sexta-feira (30)