Secretaria de Saúde de João Pessoa promove ações de combate ao fumo em escolas públicas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa está promovendo ações em escolas da rede pública em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Fumo, lembrado em 31 de maio. A programação teve início na quarta-feira (28) e segue até a sexta-feira (30) com atividades educativas de prevenção e sensibilização dos estudantes sobre os riscos à saúde causados pelo uso do cigarro, com foco no cigarro eletrônico.

Durante a ação, profissionais de saúde realizam palestras utilizando vídeos, cartazes e materiais informativos para apresentar informações sobre os componentes dos cigarros eletrônicos, os efeitos nocivos e a proibição de seu uso em escolas e locais públicos.

“Nosso objetivo é sensibilizar os adolescentes sobre os prejuízos do cigarro eletrônico e estratégias de prevenção do uso para que eles sejam multiplicadores para outros jovens e até mesmo para os pais e professores”, destacou Niviane Ribeiro, coordenadora do Programa de Tabagismo do Município.

Nesta quinta-feira (29), a ação levou as informações aos alunos do 9º ano da Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca. Para Fernanda, de 14 anos, a atividade foi proveitosa para entender um pouco mais sobre o assunto. “Acho super importante que a escola fale sobre os malefícios do cigarro, porque quando a gente entende os riscos de verdade, fica mais fácil dizer não e também alertar outras pessoas”, disse.

Quem também gostou da atividade foi Micael, de 15 anos. “Essas palestras e projetos sobre os perigos do cigarro fazem a gente refletir muito. A escola tem esse papel de abrir nossos olhos, mostrar as consequências e ajudar a gente a fazer escolhas melhores para nossa saúde e pro nosso futuro”, comentou.

A ação é organizada pela Sessão de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Gerência de Vigilância Epidemiológica, com apoio da Gerência de Vigilância Sanitária, Programa de Tabagismo, Programa Saúde na Escola e parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec).

Serviço – Em João Pessoa,a SMS possui uma estrutura de atendimento e assistência garantida para quem quer parar de fumar. O trabalho acontece por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer (Inca), que visa estimular e apoiar pessoas fumantes no processo de cessação do fumo e na adoção de outros hábitos saudáveis de vida.

Para participar do tratamento, o acesso ao serviço é feito por demanda espontânea, ou seja, o cidadão pode se dirigir diretamente ao serviço, onde passa por uma triagem, sendo encaminhado para realização de exames e início do tratamento. O processo terapêutico envolve equipe multiprofissional e acontece em grupo num período de 12 meses, com suporte psicológico e auxílio medicamentoso, caso necessite.

Confira as unidades de referência do Programa de Controle de Tabagismo na Rede Municipal de Saúde:

Policlínica Municipal de Jaguaribe – Rua Alberto de Brito, 413, Jaguaribe.

Policlínica Municipal de Mandacarú – Avenida Mascarenhas de Morais, s/n, Mandacarú.

Policlínica Municipal do Cristo – Rua Olivia de Almeida Guerra, s/n, Cristo.

Caps AD David Capistrano – Rua Prof. Álvaro Carvalho, 262 Tambauzinho

USF Grotão – Rua Severino Bento de Morais, s/n, Grotão.

USF Bessa – Rua Napoleão Gomes Varela, 385, Bessa.