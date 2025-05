Programa ‘Qualifica João Pessoa’ promove curso de atendimento ao cliente para moradores de Gramame

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), mantém o programa ‘Qualifica João Pessoa’ e oferece diversos cursos gratuitos nas áreas de educação, tecnologia, saúde, gestão e negócios. Nesta quarta-feira (28), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Gramame, foi realizado o curso de atendimento ao cliente para toda a comunidade.

“Hoje, tivemos a honra de realizar o curso de atendimento ao cliente no Cras Gramame, reforçando o compromisso do programa Qualifica João Pessoa com a capacitação profissional acessível”, comentou a chefe da Divisão Técnico Pedagógico da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), Yaponira Santos Pereira da Silva.

A ação é fruto de uma parceria entre a Secitec e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), por meio do Programa Qualifica João Pessoa. A colaboração visa expandir o conhecimento e oferecer novas oportunidades para o público dos Centros de Referência de Assistência Social e a sociedade em geral.

Segundo Yaponira Santos Pereira da Silva, o curso além de mudar histórias individuais gera um impacto positivo na comunidade como um todo, fortalecendo a economia local e reduzindo desigualdades. “Mais do que qualificar, ele inspira e capacita cidadãos a se tornarem agentes de transformação em suas próprias realidades”, destacou.

Na próxima sexta-feira (30), a equipe da Secitec estará no Cras do Padre Zé com o intuito de oferecer a comunidade o curso de atendimento ao cliente. O curso foi cuidadosamente desenvolvido para abrir as portas e capacitar os participantes em habilidades essenciais de empreendedorismo e atendimento ao cliente. Seja para quem sonha em criar o próprio negócio ou para aqueles que buscam uma vaga no mercado de trabalho, o Qualifica João Pessoa oferece as ferramentas necessárias para o desenvolvimento profissional e pessoal.

O que é o programa – O ‘Qualifica João Pessoa’ surgiu com o objetivo de democratizar o acesso à educação e aumentar a empregabilidade, alinhando as capacitações às demandas do mercado de trabalho. Entre os cursos oferecidos estão: Tecnologia e Programação (Introdução ao HTML, JavaScript, Python, React Native, Arduino); Gestão e Administração (Liderança Estratégica, Gestão de Projetos e Administração Financeira), Edição de Imagens e Vídeos (Adobe Photoshop, Corel Draw e Blender); Educação (Professor 5.0 e Tecnologias Aplicadas à Educação); Negócios (vendas Online, Copywriting e empreendedorismo).

As aulas são totalmente gratuitas e o programa permite que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, conciliando os estudos com suas rotinas. “Esses cursos são essenciais por aumentar a inclusão social, desenvolver habilidades e promover o desenvolvimento local. Essa iniciativa é um exemplo de como a educação à distância pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social e econômico”, comentou Yaponira.

Plataforma – A plataforma dos cursos é intuitiva e responsiva e proporciona que o usuário possa realizar o curso no seu próprio ritmo. Para acessar, basta clicar no link: https://ead.secitecjp.com.br/login/index.php, inserir o seu email, criar uma senha. Caso tenha dúvida e seja o seu primeiro acesso, logo abaixo, tem um tutorial ensinando como proceder. É importante esclarecer que não existe prazo fixo para inscrições, que seguem disponíveis enquanto houver vagas.

Confira a relação dos cursos disponíveis:

Curso de Padronização de Trabalho Home Office – CH 80h

EAD e-CIGA – CH 5h

Estratégias e Comportamento para Vendas – CH 40h

Ética Profissional – CH 80h

Eu Posso: Desenvolvimento Pessoal – CH 4h

Eu Posso: Finanças Pessoais – CH 4h

Personalidades Acadêmicas – CH 1h

Office

Microsoft Excel – CH 80h

Microsoft PowerPoint – CH 60h

Microsoft Word – CH 60h

Desenvolvimento Web

Banco de Dados com MySQL – CH 80h

Introdução ao HTML 05 – CH 80h

JavaScript – CH 60h

Programação com PHP – CH 80h

Edição de Imagens e Vetores

Adobe Illustrator – CH 120h

Adobe Indesign – CH 120h

Adobe Photoshop – CH 80h

Corel Draw – CH 120h

Introdução à Fotografia – CH 60h

Edição de Vídeos

Adobe After Effects – CH 120h

Blender – CH 90h

Edição com Sony Vegas – CH 80h

Administrativo

Administração Financeira – CH 90h

Assistente Administrativo – CH 80h

Atendimento ao Cliente – CH 90h

Finanças Pessoais – Planejamento e Controle – CH 60h

Gestão do Tempo, Planejamento Pessoal e Produtividade – CH 60h

Inovação

Como Criar uma Startup – CH 60h

Inovação e Criatividade – CH 90h

Introdução à Construção do Biodigestor Sertanejo – CH 40h

Inovação e ESG – CH 40h

Introdução à Tecnologia 5G – CH 40h

Introdução ao Marketing Digital – CH 90h

Liderança em Inovação Digital – CH 60h

Gestão

Coaching com PNL – CH 90h

Comunicação em Público com Oratória – CH 90h

Plano de Negócios – CH 60h

Gestão e Gerenciamento de Projetos – CH 60h

Empreendedorismo – CH 60h

Gerenciamento

Gerenciamento de Risco para MPE e MEI – CH 60h

Gestão de Processos BPMN – CH 80h

Liderança Estratégica – CH 60h

Melhoria Contínua – CH 40h

Introdução à Governança na Internet – CH 60h

Gestão de Pessoas – CH 60h

Aplicativos Android

App Inventor – CH 90h

React Native – CH 90h

Introdução à Robótica

Arduino – CH 100h

Programação

C – CH 90h

C++ – CH 120h

C# – CH 90h

NodeJS – CH 90h

Introdução à Lógica de Programação

Introdução à Lógica de Programação – CH 80h

Java – CH 80h

Java POO – CH 80h

Python – CH 120h

Sistemas Operacionais

Introdução ao LINUX (offline) – CH 60h

Saúde

Proteção e Segurança no Ambiente Ocupacional – CH 60h

Boas Práticas e Manipulação de Alimentos – CH 80h

Auxiliar de Farmácia – CH 60h

Negócios

Vendas Online – CH 60h

Copywriting: Transforme Palavras em Vendas – CH 60h

Investimento para Iniciantes – CH 60h

Garçom e Garçonete – CH 40h

Noções Gerais

Noções de Atendimento ao Público – CH 30h

Design de Sobrancelhas – CH 60h

Introdução à Captação de Recursos para MEI – CH 60h

Educação

Professor 5.0 – Liderando a Educação na Era Digital – CH 80h

Trilha Socioeducativa – CH 80h

Segurança na Internet – CH 60h

Tecnologias Aplicadas à Educação – CH 60h

Cursos Lançados pela Secitec, no final do ano de 2024

Capacitação em Recolocação Profissional – CH 60h

Capacitação em Psicologia Educacional – CH 60h

Capacitação em Lei Geral de Proteção de Dados – CH 60h

Operador de Caixa – CH 60h

Agente de Turismo – CH 60h