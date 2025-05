Campanha Amigos da Natureza promovida pela Empaer realiza ações em municípios do Curimataú — Governo da Paraíba

A realização Campanha Amigos da Natureza realizada pelo Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, continua dando bons resultados e criando entre produtores rurais e estudantes a consciência para práticas de preservação do meio ambiente.

Na região do Curimataú, em uma ação entre as gerências operacionais da Empaer em parceria com prefeituras municipais, escolas e associações comunitárias rurais, acompanhada pelo gerente regional Fernando Guedes, foram realizados diversos encontros com palestras sobre conscientização para recuperação ambiental e distribuição e mudas de árvores nativas.

Em Baraúna, as palestras abordaram o manejo dos recursos naturais, ministradas pelo técnico Valmir de Castro Furtado, na Comunidade Lagoa da Jurema, com a participação de 14 agricultores familiares. Foram apresentados tópicos relacionados as questões ambientais e os impactos do ser humano sobre esses espaços e as consequências para o equilíbrio da fauna e da flora, como também, os aspectos socioeconômicos. O evento finalizou com o plantio de árvores nativas da região e distribuição de mudas com o objetivo de propagação da cobertura vegetal em espaços degradados.

No município de Sossego, as palestras foram sobre conservação de solo e preservar a qualidade da terra, garantindo a sua sustentabilidade por longo tempo. Participaram onde agricultores familiares.

Em Soledade, o evento foi sobre o uso sustentável do bioma da caatinga aconteceu na Escola Estadual de Tempo Integral Dr. Trajano Nóbrega, com palestra do técnico José Osmir e participação do extensionista Domilson Oliveira, que falou da importância do evento. Estiveram presentes, 118 estudantes que demonstraram interesse pelo tema abordado.

Em Nova Palmeira aconteceram atividades de maneja correto dos recursos naturais e preservação do meio ambiente na Comunidade Quilombola Serra do Abreu, com a participação de nove agricultores familiares, com a participação do técnico Valmir de Castro Furtado. Os participantes foram os que irão trabalhar com o cultivo de algodão orgânico, sendo orientados a realizar o manejo dentro das normas agroecológicas. A Empaer fará o acompanhamento desde o plantio, cultivo e resultados finais.

Um grupo de 22 alunos da Escola Municipal Severino Marinheiro, de Juazeirinho, que participou da palestra o uso sustentável dos recursos naturais sem agredir o meio ambiente, objetivando preservar a vida com equilíbrio e reduzindo a poluição, chamou a atenção dos participantes. A palestra foi ministrada pelo técnico Fernando de Medeiros Cadete.

Sem fugir da temática, em Cuité, a Campanha Amigos da Natureza foi comemorada uma roda de conversas sobre preservação ambiental, na Comunidade Brandão, com a participação de agricultores familiares e secretários municipais. Foram abordados temas como preservação das nascentes, manejo das matas, queimadas, poluição, produção agroecológico entre outros. Cada agricultor fez um relato de suas atividades. Ao final, foram entregues mudas de plantas nativas, ipês e caibeira que foram plantadas em área comunitária e às margens de riachos.

O uso sustentável do bioma caatinga foi o assunto abordado como tema central dos debates em Cubati, com o objetivo de promover o processo de educação ambiental. A palestra foi ministrada pelo extensionista José Osmir, na Comunidade Praia Nova, com a participação de 15 agricultores e jovens rurais.

Com apoio da Secretaria da Agricultura de Nova Floresta e Associação Flores de Baixo e Pororoca, aconteceu na localidade Cheiro Verde palestra abordando práticas de manejo e preservação de solo, e uso racional de água, além de compostagem, plantio direto, biofertilizante, aproveitamento racional de água e outros temas. O evento contou com a participação de 14 pessoas. Os técnicos presentes foram Audivam Azevedo e Elane Pereira.