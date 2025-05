Mountain Bike Histórico Track&Field abre inscrições para amantes do ciclismo

Amantes do ciclismo já podem se inscrever para o 1º Mountain Bike Histórico Track&Field, que acontecerá no dia 07 de junho, na região central da Capital paraibana. A Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), apoia o evento que será promovido pela empresa Track&Field, uma das maiores marcas brasileiras do segmento esportivo.

Segundo o organizador do evento, Roberto Mayer Tebexreni, a inscrição deve ser feita, até o dia 06 de junho, através do aplicativo da TFSports ou ainda pelo WhatsApp (83) 99641-9644. “Este é um evento no formato de passeio que é ideal para toda a família, com percurso leve e com muitas ativações de parceiros. Ainda teremos no final mesa de comidas típicas, trio pé de serra, degustação de açaí, energético e muito mais”, revelou.

O 1º Mountain Bike Histórico Track&Field será realizado no dia 07 de junho, com concentração às 15h e largada às 15h45, da Praça da Independência. O encerramento está previso para as 19h30, no Convento São Frei Pedro Gonçalves (Conventinho). Dentre os pontos históricos da cidade, os atletas percorrerão ainda o Parque Arruda Câmara, Parque Solon de Lucena, Praça dos Três Poderes, Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves e Casa da Pólvora.

“Todos os inscritos receberão camiseta thermodry Track&Field, bag personalizada, medalha de participação e brindes parceiros. Não esqueça seu material esportivo e roupas confortáveis para prática da modalidade em céu aberto, que vai contar com um lindo pôr do sol do Centro Histórico de João Pessoa”, ressaltou Roberto Mayer Tebexreni.

O 1º Mountain Bike Histórico Track&Field promete ser um marco para João Pessoa, em uma experiência que valoriza o patrimônio histórico e incentiva o desenvolvimento sustentável da região central da cidade. O evento também conta com o apoio da Polícia Militar da Paraíba e da Superintência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP).