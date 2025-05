Instituto Cândida Vargas realiza capacitação para profissionais sobre aleitamento materno

Finalizando a programação da Semana Mundial de Doação de Leite Humano, o Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns promoveu, nesta terça-feira (27), um curso de capacitação voltado para os profissionais do Instituto Cândida Vargas (ICV). O evento aconteceu no auditório do ambulatório da maternidade e contou com as palestras das profissionais Laura Fernandes e Kamilla Helen, que abordaram temas essenciais relacionados ao aleitamento materno.

Durante o encontro, foram discutidos tópicos como manejo clínico da amamentação, além dos critérios necessários para que um hospital conquiste e mantenha o selo da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Esse selo, concedido pelo Ministério da Saúde (MS), reconhece os hospitais que oferecem suporte e atendimento de excelência às mães e aos recém-nascidos, baseados em práticas que garantem segurança, acolhimento e incentivo ao aleitamento materno.

A coordenadora do Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns, Malu Tavares, enfatizou que o compromisso com a qualificação constante é essencial para garantir um atendimento de excelência. “Esse momento de capacitação reforça nosso compromisso com a qualidade, a segurança e o cuidado humanizado. O selo IHAC não é apenas um certificado, é um compromisso diário com cada família que passa pela nossa maternidade. Trabalhamos para que as mães se sintam acolhidas, orientadas e seguras no processo de amamentação, e para que cada bebê receba todo cuidado necessário desde os primeiros dias de vida”, ressaltou.

Os profissionais que participaram destacaram a importância desse momento para o aprimoramento dos serviços prestados na maternidade. Para a técnica de enfermagem Margarida Honorato, capacitações são fundamentais para adquirir novos conhecimentos e ter uma atualização.

“O conhecimento é algo que nunca é demais. Essas palestras nos ajudam a entender ainda mais a importância do nosso papel, seja na assistência direta às mães ou no suporte que oferecemos no dia a dia. Isso reflete diretamente na qualidade do atendimento que prestamos às famílias que procuram a maternidade”, destacou.

O assistente administrativo do Banco de Leite, Ellivelton Lima, também reforçou a relevância do encontro. “Esse momento mostra que a busca pela qualidade é um trabalho de todos, não só da equipe de saúde, mas de cada servidor, independente do setor. Cada um tem um papel fundamental na manutenção e na conquista do selo, que representa um cuidado integral e humanizado com a mulher e o bebê”, afirmou.