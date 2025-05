Governo investe em profissionalização e beneficia socioeducandos da Fundac com três novos cursos — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” (Fundac), deu início a mais três novos cursos profissionalizantes destinados a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. As formações no ramo da Barbearia, Mecânica de Motos e Revestimento Cerâmico estão sendo iniciadas em cinco centros de internação e beneficiarão 77 socioeducandos com certificação profissional.

O Curso de Barbeiro está contemplando 10 socioeducandos do Centro Educacional do Adolescente (CEA/JP), 18 socioeducandos do Centro Educacional do Jovem (CEJ) e 13 socioeducandos do Centro Educacional do Adolescente (CEA/Sousa). Já o Curso de Mecânica de Motos está sendo destinado a 24 adolescentes do Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE) e o Curso de Revestimento Cerâmico para 12 socioeducandos do Complexo Lar do Garoto, em Lagoa Seca.

Para o presidente da Fundac, Flavio Moreira, os cursos não se restringem apenas a uma qualificação profissional. “A profissionalização promove dignidade, autoestima e transformação. Uma forma de ressignificar as trajetórias e retomar o convívio social com uma nova perspectiva de vida. Essa é a nossa missão como Governo do Estado e Fundação”, disse.

O Curso de Barbeiro acontecerá no período de três meses e com carga horária de 160 horas. Durante a formação os socioeducandos aprendem técnicas de corte masculinos, modelagem de barba, visagismo, biossegurança, atendimento ao cliente e noções de gestão de barbearia, com foco na aprendizagem do aluno para o mercado de trabalho e empreendedorismo.

No Curso de Mecânica de Motos os socioeducandos farão estudos dos sistemas fundamentais das motocicletas, incluindo motor, transmissão, sistema elétrico, suspensão, freios e manutenção preventiva, além de diagnóstico de falhas e procedimentos de reparo, utilização de ferramentas e equipamentos específicos, e normas de segurança e meio ambiente. A formação acontecerá no período de três meses e carga horária de 160 horas.

Por fim, no Curso de Revestimento Cerâmico, os alunos serão capacitados com técnicas de assentamento de revestimentos cerâmicos em pisos e paredes, utilizando normas técnicas, ferramentas adequadas, leitura de projetos, aplicação de rejuntes e acabamentos. A formação, que tem duração de três meses e carga horário de 160 horas, aborda também segurança no trabalho e boas práticas no canteiro de obras.