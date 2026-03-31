MUNICÍPIO RECEBE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DURANTE FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOSÉ

Proporcionar encanto, alegria, acolhimento e beleza aos são-josé-seridoenses e visitantes tem sido o principal objetivo da gestão municipal durante os festejos alusivos ao padroeiro São José em 2021.





“Esta iluminação que implantamos na Igreja Matriz, na estátua de São José, no Mercado Público, na Praça de Eventos e nos pórticos é sinal de um novo tempo, de renovação, de esperança e de mais saúde para nosso povo, pois o final dessa pandemia, que tanto mexeu com nossas vidas, está se aproximando”, destacou o prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas.





A iluminação, que foi implantanda na última quinta-feira (16) encantará os são-josé-seridoenses e visitantes até o próximo domingo (26), último dia dos festejos do padroeiro São José.





“Cada dia presenciamos um espetáculo diferenciado. Cada dia a programação das luzes mudam. Cada dia é uma surpresa diferente para todos nós”, declarou Jackson Dantas, lembrando que esta é mais uma ação do projeto Colorindo a Terra da Bonita, projeto intersetorial desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb) e de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit).





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