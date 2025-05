Veja a previsão do tempo para o fim de semana na Paraíba

Dia nublado com chuvas isoladas em João Pessoa. Foto: Klebson Carneiro/Arquivo Pessoal. Foto: Klebson Carneiro/Arquivo Pessoal

A previsão do tempo na Paraíba entre este sábado (24) e o domingo (25), tem variação da temperatura mínima de 19°C no Cariri/Curimataú e máxima de 33ºC no Sertão do estado. No decorrer do sábado, a nebulosidade deverá permanecer variável sobre a Paraíba. Poderão ser registradas chuvas ocasionais e isoladas entre as regiões do Litoral, Agreste e Brejo.

Neste sábado, no Litoral, a temperatura varia de 23°C a 29°C, no Brejo de 20°C a 28°C , no Agreste de 20°C a 30°C, no Cariri/Curimataú de 19°C a 32°C, no Sertão de 23°C a 35°C e no Alto Sertão de 22°C a 34°C.



No Litoral, Brejo e Agreste, poderão ocorrer chuvas ocasionais.

No Cariri/Curimataú, Sertão e Alto Sertão, a previsão é de nebulosidade variável.

Em João Pessoa, para o sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e à noite. No domingo, a previsão é sol o dia todo, mas com muitas nuvens de manhã. À noite, há a possibilidade de pancadas de chuva.

Em Campina Grande, a previsão do tempo para sábado é de Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. Para o domingo, a previsão é de um dia de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.