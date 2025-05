Não sinalizar com a seta é infração grave de trânsito; veja valor da multa

Trânsito em João Pessoa.. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Na rotina de cidades grandes, um trânsito pesado é muito comum. Com essa realidade, os números de acidentes podem ser consideráveis. Na Paraíba, por exemplo, de acordo com dados do Detran, entre 2023 e 2024, houve um aumento de 46% no número de acidentes no estado. Nesse cenário, uma das infrações de trânsito mais comuns é a falta de sinalização dos veículos para fazer uma ultrapassagem, uma entrada em uma rua ou coisas do tipo.

A série especial da Rede Paraíba sobre Mobilidade Urbana entrevistou especialistas que falaram sobre o tema e também trouxe a visão dos próprios motoristas sobre a questão que põe em risco a integridade física de motoristas e pedestres.

O que diz a lei

O Código de Trânsito Brasileiro considera a não sinalização uma infração grave. De acordo com o artigo 35 do CTB, “antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”. O CTB entende por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Ainda conforme o CTB, “deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação” é infração grave.

Portanto, o valor da multa é de R$195,23.

De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Autoescolas da Paraíba, José Claudionor, esse não cumprimento oferece risco, inclusive de vida, às pessoas.

“Você imagine na sua frente, você vindo e a pessoa entrar à esquerda ou à direita sem sinalizar. Você não respeitar essa sinalização, isso é lamentável, com isso pode acontecer um sinistro (acidente)”, disse.

Além disso, o especialista explicou que a direção defensiva deve ser o padrão a ser adotado pelos motoristas, com intuito de evitar quaisquer transtornos relacionados a batidas e atropelamentos. Ele conta que a instrução nas autoescolas da Paraíba são voltadas justamente para isso.

“Legislação e direção defensiva são as mais importantes da matéria e os professores e instrutores têm falado isso, mostrando essa questão da seta, da sinalização e do respeito ao outro”, explicou.

O que dizem os motoristas

O aposentado José Veríssimo disse em entrevista que segue todas as normas de sinalização, mas que vê motociclistas desrespeitando corriqueiramente as determinações.

“Eu obedeço todas essas condições, dou seta para todo canto que vou entrar, mas os motociclistas são um abuso. Desculpa a palavra, mas eles abusam demais. Eles entram na nossa frente, na esquerda, na direita, é demais”, ressaltou.

Já para o motociclista Ailton Argemiro, a não sinalização da seta é motivo de grande debate entre os motoristas de carro e os de moto.

“De vez em quando tem um motorista de carro que ultrapassa a moto e entra na frente, sem dar a seta. Acontece muito”, relatou.