Aldeone crê em reação do Sousa na Série D e brinca com centenário do Treze: “Sem ter nada”

O presidente do Sousa, Aldeone Abrantes, foi o convidado do CBN Esporte Clube desta sexta-feira na CBN Paraíba. O dirigente do Dinossauro falou de vários assuntos, como das eleições da CBF e do próximo compromisso do clube na Série D do Campeonato Brasileiro e, claro, não deixou de provocar o adversário estadual do Grupo A3, o Treze.

Aldeone Abrantes reclama da falta de assistência no Frasqueirão | Foto: Reprodução / Sousa. Aldeone Abrantes reclama da falta de assistência no Frasqueirão | Foto: reprodução / Sousa

Aldeone disse que ainda acredita na volta por cima do seu time na competição. Atualmente, o Sousa tem quatro pontos e está na sexta posição, fora do G-4 e com a mesma pontoação do lanterna, o Santa Cruz-RN. Ele também brincou com o centenário do Treze, projetando maus presságios para o Galo.

“Tem muito torcedor nosso depressivo, que na primeira derrota corre, que na segunda chora. Já disseram que o Sousa estava moro. A gente está longe de entregar os pontos. O Sousa está vivo. Eu recebi uma mensagem do povo lá da Serra da Borborema, o povo de lá não me esquece. Perguntando se o Dino está em crise. Eu disse que está, com Copa do Nordeste, Copa do Brasil, vaga na Série D (em 2025). Imagina quem não tem nada. Sem ter nada. Tem o ano do sem ter nada. O Sousa não está em crise, está em sua missão, que é buscar a classificação”, comentou.

A brincadeira é na esteira da atual temporada e a próxima. Neste ano, o Treze faz 100 anos de vida e história, mas até agora só fracassou em campo em 2025, com a queda no Paraibano ainda na semifinal o que lhe deixa de legado uma grande chance de um 2026 problemático.

O Treze precisa subir de divisão ou até torcer para o Dinossauro alcançar o feito. Caso nenhum dos dois cenários aconteça, o Treze vai terminar o seu centenário em crise, sem conquistar nada de relevante e fora de qualquer competição nacional no ano que vem, já que não conseguiu a classificação para nada pelo estadual deste ano.

Leia mais notícias de Esportes no Jornal da Paraíba