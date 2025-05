Caravana do Cuidar realiza edição especial em apoio à campanha de combate a exploração sexual infantil

Levando informação e atendimentos gratuitos à população de João Pessoa, a Caravana do Cuidar desta sexta-feira (23) esteve no Parque Solon de Lucena, em apoio ao ato público de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. A iniciativa, que integra a programação do Maio Laranja, foi uma parceria da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), e da Rede de Enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes (Redex).

Além dos serviços que semanalmente a Caravana oferta à população, essa edição especial contou com apresentações culturais relacionadas ao tema em discussão. “Uma programação pensada para chamar a atenção de quem passar aqui pela Lagoa, de uma forma leve, mas falando de um assunto sério, trazendo a discussão para as crianças e adolescentes, que são, de fato, os protagonistas. Porque a informação é a nossa maior arma para reduzir o abuso e a exploração sexual infantil”, ressaltou Benicleide Silvestre, secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa.

O ato público teve como principal objetivo informar as pessoas que passavam pelo Parque Solon de Lucena e reforçar o papel que cada um pode exercer na proteção das crianças e adolescentes. “Esse é um evento duro, porque não estamos comemorando nada, estamos aqui para lutar e defender os direitos das crianças e adolescentes contra a exploração sexual. A cada meia hora, uma criança é assediada no nosso país e isso é inaceitável. Essa luta não é só nossa, é da sociedade. Estamos aqui para mostrar que todos podem e devem contribuir para proteger nossas crianças”, destacou o Thiago Bastos, vice-coordenador do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente (Fepeti-PB) e coordenador das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti) da Secretaria de Desenvolvimento do Estado.

Irene Marinheiro, coordenadora geral do Centro da Mulher 8 de Março e da Redex, destacou a importância da ação. “Hoje nós estamos com mais uma mobilização sobre os 25 anos do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que foi criado em homenagem a uma criança de Vitória do Espírito Santo que foi estuprada, massacrada, jogada na rua, fizeram todo tipo de tortura e esse crime até hoje está impune. Mas estamos aqui, continuamos firmes e fortes na luta em defesa dos direitos das crianças do adolescente”, falou.

A coordenadora também fez um alerta importante. “Inclusive, gostaria de chamar a atenção das famílias e da escola para ter mais cuidado. Os sinais são sutis, mas existem. Nós apelamos para escola no sentido de levar essa temática para dentro da sala de aula, porque a gente entende que é na sala de aula que a criança tem mais condições de falar. Na família, a atenção também deve ser redobrada, porque infelizmente o abuso sexual é praticado pelas pessoas de inteira confiança na criança”, destacou.

O evento também contou com o apoio de todo o sistema de garantia de direitos, as organizações da sociedade civil (Oscs), as associações comunitárias e também as escolas, que trouxeram diversos grupos para se apresentarem durante a ação, trazendo para linha de frente as crianças e adolescentes que são protagonistas da campanha.

Uma das unidades de ensino presentes no evento foi a Escola Municipal Frei Afonso, que teve como representante o adolescente Davi dos Santos. “Nós vimos uma historinha, em que a menina não queria mais aquilo pra ela. Colocou na parede da casa a frase ‘meu corpo, minhas regras’ e contou pra todo mundo o que aconteceu. Isso foi um aviso pra gente: não confiar em pessoas estranhas e entender que, sendo menores, somos mais vulneráveis. Eu aprendi a reconhecer quando algo está errado, porque abuso é crime. E se acontecer, a gente tem que denunciar — pode ligar 190 ou usar o Disque 100”, frisou o aluno.

Canal de denúncias – O conselheiro tutelar Iago Emanuel, representando os demais conselheiros presentes na ação, reforçou quais os canais de denúncias estão disponíveis para a população.

“O Maio Laranja não pode ser lembrado apenas no dia 18 de maio, os conselhos tutelares, os Disque 100, o Disque 155, são canais de denúncia que podem ser acionados e devem ser acionados o ano todo, não só em relação à questão de abuso e exploração sexual, mas qualquer tipo de violência referente à criança e ao adolescente. As denúncias podem ser anônimas, podem ser feitas pelo telefone ou diretamente no Conselho Tutelar da sua região, assim como nas escolas, pelo próprio adolescente”, destacou.

Disque 100 – Canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos (funciona 24 horas por dia, todos os dias);

Disque 155 – Canal da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba;

Atendimento da Prefeitura de João Pessoa – (83) 3213-6130 (denúncias, solicitações de serviços, elogios e sugestões).

Atendimentos – A Caravana do Cuidar desta semana realizou 485 atendimentos, sendo 85 na área de embelezamento, com corte de cabelo e manicure; 40 atendimentos de maquiagem e limpeza de pele, realizados em parceria com a Faculdade Três Marias; 50 aferições de pressão arterial; 50 testes de glicemia; 35 aplicações de vacinas; 30 atendimentos médicos; 50 emissões de Cartões SUS; 30 registros no Cadastro Único; 20 atendimentos pelo Procon-JP; 20 pela Defensoria Pública; 10 orientações no Cras; 10 atendimentos da Cagepa; 30 atendimentos de auriculoterapia; 21 agendamentos de castração animal; e 4 atendimentos na Junta Militar.

Uma das pessoas beneficiadas pelo serviço foi Alexandre de Jesus, que aproveitou um dia de folga para resolver uma pendência junto ao CadÚnico. “Eu fiquei muito satisfeito com o atendimento aqui na caravana, porque eu estava com o agendamento para daqui a três meses lá no serviço. Aqui eu cheguei e fui logo atendido. Que tenham mais ações como essa pelos bairros, que o povo vai gostar”, compartilhou.

A Caravana do Cuidar acontece toda sexta-feira, a cada semana em um bairro diferente, e tem como objetivo levar os serviços para perto da população.