Centro de Convenções de Campina Grande impulsionará economia regional com estrutura ampla e moderna — Governo da Paraíba

O Centro de Convenções de Campina Grande Antônio Vital do Rêgo (CCCG), inaugurado na última quarta-feira (21) pelo governador João Azevêdo e o vice-governador Lucas Ribeiro, promete revolucionar o turismo de eventos e a economia de Campina Grande e toda a região. Com 72% da obra concluída, o empreendimento já tem eventos confirmados que devem movimentar milhões de reais e gerar centenas de empregos diretos e indiretos. O investimento total chega a R$ 180 milhões, com 13 mil m² já entregues de um total de 18 mil m² previstos.

O CCCG possui uma estrutura técnica de alto padrão, tendo a área do centro de eventos, feira e exposição um amplo espaço de 12.679,45 m², com capacidade para receber até 9.000 pessoas. Será entregue também, em outubro, um auditório / teatro com capacidade para 1.900 pessoas, sendo o maior da região.

O complexo conta com salas totalmente equipadas com projetores e sistemas de áudio e vídeo, distribuídas em dois níveis: no térreo, encontram-se 2 amplas salas com 89 e 161m², uma sala de 1.600 m² que permite divisórias e um salão com mais de 8 mil m². Já no subsolo, há seis salas entre 71 e 96 m² e uma ainda mais ampla com 140 m². Todos os ambientes são preparados para receber diferentes tipos de eventos, desde congressos até reuniões corporativas. Há ainda baterias de banheiros, inclusive adaptados para PCDs, em todos os andares e baterias de cozinhas em espaços estratégicos.

Além disso, o equipamento possui heliponto, Praça das Bandeiras e estacionamento com 624 vagas, sendo 25 vagas para ônibus, 32 vagas para cargas/serviços, 12 vagas para pessoas com deficiência (PcD), 13 vagas para idosos e 542 vagas para o público em geral.

O governador João Azevêdo reforçou o papel estratégico do centro de convenções. “Dos 18 mil m² totais, entregamos 13 mil m² prontos para receber grandes eventos. Campina Grande agora tem capacidade para competir com capitais em infraestrutura, trazendo novos investimentos e renda para a população”, disse. A expectativa é que o espaço consolide a cidade como um hub de eventos no Nordeste, atraindo feiras nacionais e convenções empresariais.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, destacou o potencial transformador do equipamento. “Este não é apenas um espaço para eventos, mas um gerador de riqueza. Estimamos que, nos primeiros dois anos, o CCCG atrairá grandes eventos, com grande impacto econômico, além dos milhares de empregos diretos e indiretos no trade turístico. A nossa missão agora é mostrar que o Centro de Convenções de Campina é uma mola propulsora de desenvolvimento, de atração de investimentos, de geração de emprego para o varejo, para o comércio, para a hotelaria, numa cidade vocacionada para o turismo de eventos”, afirmou.

Entre os eventos já confirmados estão o Imagineland on The Road, em novembro, e a Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae, em agosto, que deve reunir 12 mil visitantes e movimentar R$ 8 milhões em negócios. Divaildo Jr., novo gestor do CCCG, adiantou que já estão em negociação outros eventos nacionais para 2025 e 2026. “Nosso objetivo é tornar o Centro referência em tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade, com retorno econômico garantido para a região”, explicou.