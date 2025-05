Costura e esporte se unem na 4ª edição da Corrida dos Costureiros em São José do Seridó

A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de São José do Seridó (SEJEL) promove neste sábado, 17 de maio, a IV edição da Corrida dos Costureiros, evento que já integra o calendário esportivo oficial do município.





O secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Pedro Henrique, juntamente com o coordenador Carlos Alberto Alves, conhecido como Xumbrega, convida toda a população a prestigiar o evento, que tem como objetivo homenagear os profissionais da costura que atuam nas oficinas têxteis da cidade.





As inscrições serão realizadas no Ginásio Pedro Laurentino de Medeiros, a partir das 15h40. No mesmo local e horário, terá início a corrida das categorias mirins. Às 16h, vans estarão disponíveis para transportar os atletas adultos até o ponto de largada, na comunidade Badaruco. A corrida principal, com percurso de 5 km, terá início às 16h30, com chegada prevista no centro de São José do Seridó.





A organização garante uma estrutura completa para os participantes, incluindo pontos de apoio ao longo do percurso, distribuição de frutas e verduras, além da entrega de medalhas para todos os corredores. Do 1º ao 10º colocado, haverá premiação com troféus.





Além disso, os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina receberão premiação em dinheiro. A distribuição será a seguinte:





1º lugar: Troféu + R$ 250,00





2º lugar: Troféu + R$ 200,00





3º lugar: Troféu + R$ 150,00





4º lugar: Troféu + R$ 100,00





5º lugar: Troféu + R$ 50,00





6º ao 10º lugar: Troféus





Atendendo a uma solicitação do prefeito Jackson Dantas, não será cobrada taxa de inscrição, garantindo a participação gratuita para todos os interessados.





A IV Corrida dos Costureiros promete movimentar a cidade e valorizar ainda mais os profissionais que fazem parte da economia têxtil de São José do Seridó.