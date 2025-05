Semob-JP emite credenciais de estacionamento para pessoas com fibromialgia de forma gratuita

Neste mês de maio, é comemorado o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, síndrome clínica que provoca dores musculares generalizadas e persistentes. Com isso, esse grupo prioritário enfrenta muitas dificuldades no dia a dia. No entanto, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realiza um serviço que dá mais comodidade a esse público, que é a emissão gratuita das credenciais de estacionamento nas vagas especiais, que tem validade nos estabelecimentos em todo o território nacional. Ao longo de 2024, foram emitidas 174 credenciais e, em 2025, foram 45.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, falou da importância que o documento tem para facilitar o deslocamento das pessoas. “O documento representa um avanço importante no cuidado das pessoas acometidas por essas doenças crônicas, que afetam diretamente o bem-estar físico e emocional. A credencial tem validade de três anos e pode ser utilizada em qualquer veículo em que o condutor ou o conduzido seja do grupo prioritário”, explicou.

Outros grupos prioritários – Além das pessoas com fibromialgia, pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down também têm o direito ao documento e precisam apresentar um laudo médico. Para pessoas com deficiência e fibromialgia, o laudo médico deverá ser emitido com validade de até 120 dias. Com isso, o cidadão deve preencher o formulário e anexar foto, documento oficial com foto e comprovante de residência de João Pessoa, expedido com até 90 dias. Idosos não precisam apresentar laudo médico.

Como adquirir a credencial – A Semob-JP disponibiliza o atendimento presencial nos seguintes endereços: sede da Semob-JP, no bairro do Cristo Redentor (3213-7192); posto da Semob-JP na Casa da Cidadania de Jaguaribe (98760-2191) e posto da Semob-JP na Casa da Cidadania do Shopping Manaíra (98645-8766). Além disso, o cidadão pode preencher o formulário disponível no endereço eletrônico da Semob-JP: portal.semobjp.pb.gov.br.

João Pessoa na Palma da Mão – Outra forma de solicitar a credencial é por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, realizando o pedido e anexando os documentos necessários para a emissão, de uma maneira simples e eficiente. É só baixar o aplicativo que está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS.

Dia nacional – A data 12 de maio, instituída pela Lei Federal nº 14.233/2021, é um marco importante na luta por mais visibilidade, respeito e acolhimento às pessoas que convivem com a fibromialgia, uma síndrome crônica que afeta milhões de brasileiros com sintomas muitas vezes invisíveis, mas profundamente incapacitantes.