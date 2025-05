Sedhuc realiza solenidade de assinatura dos termos de colaboração 2025 com FMDA

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), reuniu, na sexta-feira (16), as 29 entidades contempladas a receber os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (FMDCA) de 2024. A solenidade aconteceu no auditório do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, no bairro dos Estados.

De acordo com secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Diego Tavares, o encontro faz parte da primeira etapa da destinação dos recursos, que em breve será liberado pelo prefeito Cícero Lucena.

“Minha alegria é saber que o dinheiro público está sendo investido diretamente nas pessoas e que isso retorna em melhorias para a cidade. O prefeito Cícero vai reunir novamente essas entidades para anunciar o quantitativo destinado para cada uma delas, e felizmente boa parte do valor são de recursos próprios da Prefeitura. Isso mostra nosso compromisso em ampliar parcerias com o Conselho e com as Instituições, para juntos construirmos a cidade que desejamos”, ressaltou o secretário.

A primeira instituição contemplada foi a Associação de Teatro, Artes e Yoga – Artyoga, com o projeto ‘Conectando Arte e Tecnologia’. “Para mim hoje é um dia super importante e de extrema felicidade por estar aqui nesse momento, para fazer a assinatura do convênio de mais um ano da parceria com o CMDCA, que vem fortalecendo várias atividades em várias instituições, que a gente sabe o quanto que é importante que esse recurso chegue na ponta, né? Para que a gente trabalhe com as nossas crianças e adolescentes e consiga efetivar as políticas sociais”, compartilhou Rafaela Ribeiro, diretora da instituição.

A Artyoga trabalha com adolescentes e desenvolveu o projeto voltado para a área da tecnologia. Com a utilização do chat GPT, informática, Canvas, fotografia, trazendo elementos tecnológicos para jovens em situação de vulnerabilidade social. “A gente sabe que hoje em dia esse acesso ainda não é tão simples para pessoas que em vulnerabilidade, então a gente tenta trazer isso. Hoje nós atendemos cerca de 180 adolescentes por semestre. Todos do bairro do Roger e adjacentes”, completou.

O encontro contou com a apresentação dos alunos da oficina de violino do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo da instituição Doce Mãe de Deus, ministrado pela professora Laysa Rodrigues. E a apresentação de dança das alunas da companhia de balé da Instituição Boulevard, com a professora Lívia Marta.

O evento também contou com a presença da Inara Neves, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e de Valéria Cavalcante, representante da sociedade civil e presidente do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha.

Entidades Contempladas –

1 – Associação de Teatro, Artes e Yoga – Artyoga

2 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

3 – Casa Pequeno Davi

4 – Associação Beneficente São José

5 – Associação Beneficente das Comunidades Remanescentes “Quilombo Palmares” – ABCRQ-JP

6 – Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha

7 – Associação Beneficente dos Moradores do Tambiá

8 – Comunidade Doce mãe de Deus

9 – Amazona

10 – Centro Integrado de Ações Comunitárias Pela Vida – Cicovi

11 – Aldeias Infantis SOS Brasil

12 – Associação Paraibana de Equoterapia

13 – Essor Brasil

14 – Rede Crer Ser

15 – Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – Cendac

16 – Associação Recreativa Cultural e Artistica – Arca

17 – Pia Sociedade de Pe. Nicola Mazza – Projeto Beira da Linha

18 – Associação Beneficente Caminho da Esperança

19 – Associação Mão Amiga

20 – Associação Beneficente Mulheres do Bem

21 – Amib

22 – Fundação Fé e Alegria do Brasil

23 – Comunidade Casa da Paz Maria de Nazaré

24 – Boulevard

25 – Associação Comunitária Frei Damião

26 – Fundação São Pe. Pio de Pietrelcina

27 – Instituto Futebol de Rua Nordeste

28 – Centro da Mulher 08 de Março

29 – Centro Comunitário Bom José – CBJ