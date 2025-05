ingressos custam de R$ 30 a R$ 140

O Flamengo divulgou na última quarta-feira os valores dos ingressos para o jogo do clube diante do Botafogo-PB, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O duelo acontece na próxima quinta-feira no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30.

Botafogo-PB x Flamengo, Copa do Brasil 2025. Gilvan de Souza / Flamengo

Os valores variam de R$ 30 a R$ 140. O torcedor do Belo que quiser acompanhar a partida diretamente do Maraca vai desembolsar R$ 60 (inteira). Quem tiver direito a meia entrada paga R$ 30. A torcida botafoguense vai ficar no Setor Sul e entra pelo Portão B.

Os valores para a torcida do Flamengo variam entre R$ 30 a R$ 140. Sócios do Rubro-Negro tem descontos nos bilhetes. A entrada de todos os torcedores, inclusive os visitantes, serão mediante à biometria facial. O cadastro deve ser feito no site do clube carioca destinado à venda de ingressos. Confira abaixo os valores de cada categoria e cada setor.

Ingressos para Flamengo x Botafogo-PB

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1​: R$ 20,00

Nação Maraca 2: R$ 28,00

Nação Maraca 3: R$ 32,00

Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1​: R$ 15,00

Nação Maraca 2: R$ 21,00

Nação Maraca 3: R$ 24,00

Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)

Leste Superior (Flamengo)

Nação Maraca 1​: R$ 25,00

Nação Maraca 2: R$ 35,00

Nação Maraca 3: R$ 40,00

Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1​: R$ 30,00

Nação Maraca 2: R$ 42,00

Nação Maraca 3: R$ 48,00

Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60,00)

Oeste inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1​: R$ 35,00

Nação Maraca 2: R$ 49,00

Nação Maraca 3: R$ 56,00

Público Geral: R$ 140 (meia R$ 70,00)

Sul (Visitante – Portão B)

Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)

