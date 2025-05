ASSISTIR AO VIVO Racing x Corinthians, HOJE (15), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Racing x Corinthians acontece HOJE (15) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Racing x Corinthians: onde assistir e tudo sobre o confronto da 5ª rodada da Copa Sul-Americana 2025

A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 entra na sua reta decisiva, e o confronto entre Racing (URU) e Corinthians, pela 5ª rodada do Grupo C, promete ser decisivo para as pretensões do Timão na competição. O duelo será disputado nesta quinta-feira (15 de maio), às 19h (horário de Brasília), no tradicional Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O torcedor brasileiro poderá assistir à partida ao vivo por meio da ESPN, na TV fechada, e também pela plataforma de streaming Disney+. A ampla cobertura da Copa Sul-Americana é garantida pelas parcerias firmadas entre a Conmebol e os principais grupos de mídia. Além da ESPN e Disney+, o SBT (TV aberta) e o Paramount+ (streaming) também exibem outros jogos do torneio.

Situação dos times no Grupo C

Após quatro rodadas, o Racing do Uruguai ainda não somou pontos e ocupa a última colocação do grupo. A equipe uruguaia está praticamente eliminada da competição, tendo perdido todos os jogos até aqui e com saldo de gols negativo expressivo.

Já o Corinthians, que iniciou a competição entre os favoritos à classificação, ocupa atualmente a 3ª posição, com 5 pontos. A equipe paulista vem de uma campanha irregular, com uma vitória, dois empates e uma derrota, o que torna essencial o triunfo fora de casa para continuar sonhando com uma vaga no mata-mata da Sul-Americana.

Expectativa e transmissão

O técnico António Oliveira deve escalar força máxima, com nomes como Cássio, Fagner, Raniele, Paulinho e Yuri Alberto entre os prováveis titulares. Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians entra como favorito diante de um adversário enfraquecido e que já não tem mais chances reais de avançar.

A Conmebol Sul-Americana é considerada a segunda principal competição continental do futebol sul-americano, ficando atrás apenas da Copa Libertadores. O torneio concede ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores, além de premiação milionária.

Com a 5ª rodada sendo disputada entre os dias 13 e 15 de maio, o torcedor terá três dias repletos de jogos envolvendo clubes brasileiros. Além do Corinthians, equipes como Vitória, Atlético-MG, Internacional, Bragantino e Fortaleza também entram em campo, e a cobertura completa pode ser conferida nos canais oficiais e plataformas de streaming.

Onde assistir Racing (URU) x Corinthians

Data: Quinta-feira, 15 de maio de 2025

Quinta-feira, 15 de maio de 2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

Estádio Centenário, Montevidéu (URU) Transmissão ao vivo: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Fique ligado para não perder nenhum detalhe deste confronto decisivo na Copa Sul-Americana 2025, e acompanhe todas as atualizações e análises exclusivas da rodada nos principais portais esportivos do Brasil.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.