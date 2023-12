Orquestra Sinfônica participa de gravação de especial de fim de ano da Globo em João Pessoa

A João Pessoa Film Commission (JPFC) mediou o processo para realização do set de filmagem do especial da Rede Globo Nacional para o Ano Novo, o telefilme ‘O Sertão Vai Vir ao Mar’, na capital paraibana. A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa também gravou um número para a trilha sonora. O projeto gerou, em João Pessoa e na Paraíba, cerca de 400 empregos diretos para profissionais do setor audiovisual.

“Esta ação mostra os resultados que a João Pessoa Film Commission vem colhendo desde que nós a criamos. Somente este ano, conseguimos, via JPFC, mediar e ajudar na produção da realização de, pelo menos, três produções audiovisuais, o que faz com que João Pessoa entre nesse circuito nacional de produções que gera emprego e renda na cidade”, constatou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Cada uma dessas produções, conforme o diretor, investiu, em média, em João Pessoa, R$ 1,2 milhão. “Isso é a cultura ajudando a desenvolver uma economia, o que é extremamente importante para o mercado audiovisual de João Pessoa e para a própria cidade porque gera emprego e renda, gera desenvolvimento”, afirmou.

Tom Nogueira, produtor executivo do especial, aprovou o trabalho da JPFC. “A experiência foi a melhor possível. Estamos com esse filme que é um projeto da Rede Globo com as afiliadas e que vai passar em horário nobre. Nós fizemos esse convite para o diretor (Marcus Alves) para que a Orquestra Sinfônica participasse do filme. A Sinfônica gravou o tema principal do encerramento do filme e tudo aconteceu perfeitamente bem com os músicos. Nós levamos uma equipe para fazer a gravação e, graças a Deus, deu tudo certo, com a articulação da JP Filme Commission”, relatou.

Adriano Ismael, chefe da Divisão de Música da Funjope, também avalia a experiência como positiva. “Foi fantástico para a nossa Orquestra, primeiro pela importância de participar de uma produção dessa grandeza, como também teve a contrapartida que nos propuseram que foi a doação de partituras. Todos da Orquestra ficaram empolgadíssimos. Inclusive, essa obra, que é muito bonita, será tocada agora no Concerto de Natal. Todos ficaram felizes ao participar dessa produção que vai abrir portas para outras parcerias com o poder público e instituições privadas”, observou.

Além disso, segundo ele, está a importância dessa participação da Orquestra Sinfônica alcançando o cenário nacional. “É muito importante a Orquestra ter essa visibilidade”, acrescentou.

O maestro Nilson Galvão afirmou que a experiência foi maravilhosa. “Não é sempre que temos a oportunidade de fazer parte da trilha sonora de um filme. É muito bom quando podemos colaborar com outras artes e a música está sempre a serviço, quer seja teatro, a sétima arte – o cinema. Foi muito legal e calhou de que o filme precisava de algo muito específico. Conseguimos encaixar na nossa agenda e em poucas horas conseguimos fechar”, declarou. Ele destacou que a gravação foi feita na Capela da Ordem Terceira de São Francisco e foi preciso gravar à noite para garantir um pouco mais de silêncio. “Foi muito gratificante e muito legal. Vi um pouquinho da cena já com a nossa trilha incluída. Tenho certeza de que vai ficar muito bonito”, acrescentou.

Gravação – A Funjope, por meio da João Pessoa Film Commission (JPFC), participou de dois momentos. Nos dias 2 e 3 de novembro, a JPFC esteve no set, articulando a gravação, que aconteceu na Praia do Seixas e também dando as liberações necessárias da Prefeitura.

No segundo momento, foi feita a articulação junto à Orquestra Sinfônica Municipal para gravação da trilha sonora do filme no dia 12 de dezembro. Todo o processo gerou, em João Pessoa e na Paraíba, cerca de 400 empregos diretos para profissionais do setor audiovisual.

Film Commission – A João Pessoa Film Commission foi criada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e institucionalizada em 2022 envolvendo diversas secretarias, órgãos e instituições governamentais dos governos municipal e estadual.