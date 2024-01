Maiores e menores notas do Enem 2023 – Jornal da Paraíba

O resultado com as maiores e menores notas do Enem 2023 foi divulgado nesta terça-feira (16). Junto com os desempenhos individuais, também houve a divulgação dos dados gerais.

As notas do exame variam de 40 pontos a mil, ambas nas provas de redação. Veja abaixo.

Maiores notas do Enem 2023 por prova

Redação: 1.000

Linguagens, códigos e suas tecnologias: 820,8

Ciências humanas e suas tecnologias: 823,0

Ciências da natureza e suas tecnologias: 868,4

Matemática e suas tecnologias: 958,6

Menores notas do Enem 2023 por prova

Redação: 40

Linguagens, códigos e suas tecnologias: 287

Ciências humanas e suas tecnologias: 289,9

Ciências da natureza e suas tecnologias: 314,4

Matemática e suas tecnologias: 319,8

Em todo o país, 60 candidatos tiraram nota mil na prova de redação, mais do que o triplo do ano passado, quando foram registradas 18 notas máximas na produção textual.

O Enem é a principal porta de entrada em instituições públicas de ensino superior do país. As notas dele são usadas, por exemplo, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que tem inscrições de 22 a 25 de janeiro.

Redações nota mil no Enem 2023 por estado

Redações nota mil no Enem 2023 no Acre

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 em Alagoas

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Amapá

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Amazonas

Teve uma redação nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 na Bahia

Teve quatro redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Ceará

Teve quatro redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Distrito Federal

Teve uma redação nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Espírito Santo

Teve três redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 em Goiás

Teve quatro redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Maranhão

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Mato Grosso

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Mato Grosso do Sul

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 em Minas Gerais

Teve duas redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Pará

Teve três redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 na Paraíba

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Paraná

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 em Pernambuco

Teve duas redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Piauí

Teve seis redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Rio de Janeiro

Teve oito redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Rio Grande do Norte

Teve sete redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Rio Grande do Sul

Teve seis redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 em Rondônia

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 em Roraima

Não teve redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 em Santa Catarina

Teve uma redação nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 em São Paulo

Teve sete redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 em Sergipe

Teve três redações nota mil no Enem 2023.

Redações nota mil no Enem 2023 no Tocantins

Teve duas redações nota mil no Enem 2023.