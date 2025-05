Setor de serviços na Paraíba cresce 7,5% em março, revela IBGE — Governo da Paraíba

Apesar dos desafios como inflação e juros altos, o setor de serviços na Paraíba – que reúne atividades como restaurantes, hotelaria, transportes, tecnologia da informação e telefonia – vem mantendo o crescimento com destaque nos cenários regional e o nacional. A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada, nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que o setor apresentou alta de 7,5% em março, quando comparado ao mesmo mês do ano passado.

A Paraíba registrou a segunda maior taxa de crescimento do indicador no Nordeste e a 6ª maior do País. O índice paraibano ficou bem acima da média do País, que alcançou crescimento de 1,9%. Em março, as maiores taxas do setor no Brasil foram Distrito Federal (14,3%), Mato Grosso do Sul (11,3%), Rio Grande do Norte (9,6%), Mato Grosso (8,6%), Goiás (7,7%) e a Paraíba (7,5%).

SEGMENTOS QUE MAIS CRESCERAM – Conforme a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, os segmentos que mais expandiram em março deste ano sobre o mesmo mês do ano passado foram as atividades turísticas, empresas que atuam nos ramos de transporte de passageiros e de cargas; hotéis; serviços de reservas relacionados a hospedagens; e restaurantes.

Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, o setor segue muito próximo de seu nível recorde. “Há uma sustentação do setor de serviços em um patamar elevado, muito próximo do seu nível recorde”, informou.

O QUE MEDE A PESQUISA – A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços do país e dos Estados, investigando a receita bruta e real de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, mas excluídas as áreas de saúde e educação. Ao lado da administração pública, os setores de serviços e de comércio têm os maiores pesos na composição do PIB do País e dos Estados.