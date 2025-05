ADOLESCENTES DO NUCA PARTICIPAM DA POSSE DO NOVO CONSELHO TUTELAR EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Os mobilizadores Melquides Medeiros e Xaulim Dantas, juntamente com representantes dos adolescentes do NUCA de São José do Seridó, estiveram presentes na cerimônia de posse do novo colegiado do Conselho Tutelar na noite desta quarta-feira, 10 de janeiro, realizada na sede do CRAS.





Em ocasiões como esta, o NUCA acredita que sua participação reflete o compromisso da juventude com o fortalecimento da rede de proteção às crianças e adolescentes. A entidade visa contribuir com a discussão das políticas públicas voltadas para esse grupo e reforçar a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual delineia seus direitos e deveres, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988.





“Expressamos nossos melhores votos aos conselheiros empossados, desejando-lhes sucesso em suas funções. Esperamos que continuem conosco na luta não apenas pelo Selo Unicef, cujos resultados estão próximos, mas também no cotidiano, defendendo os direitos das crianças e adolescentes no município de São José do Seridó.”





Na ocasião, foram empossados os conselheiros Taylane Alves, Danaina Costa, Juscilene Dantas, Ravelle Dantas e Josemário Hugo.