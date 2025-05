João Azevêdo anuncia novas ações no ODE em Princesa Isabel e população elege prioridades de investimentos — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo participou, na noite desta sexta-feira (9), em Princesa Isabel, da segunda audiência pública regional do Orçamento Democrático Estadual (Ciclo 2025), onde, junto à equipe de governo e à população dos sete municípios que integram a região, fez entregas e assinou ordens de serviços, prestou contas das ações do governo e dialogou com a população. Estradas e mobilidade, abastecimento d’água e saúde foram as prioridades eleitas na audiência que teve a participação de 3.518 pessoas. As prioridades subsidiarão o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano.

Na abertura da audiência, o chefe do Executivo fez uma série de entregas simbólicas à região, como cisternas, passagens molhadas e energia solar aos municípios de Princesa Isabel, São José de Princesa e Água Branca, que somam mais de R$ 3,7 milhões; liberou verba para manutenção de escolas em Juru, Princesa Isabel e Tavares, no valor de R$ 1,6 milhão; assinou 38 contratos do programa Empreender Paraiba (R$ 297 mil); entregou escrituras habitacionais para moradores da cidade de Juru; distribuiu EPIs, viaturas policiais, armas, coletes balísticos, novos uniformes e munições à Polícia Militar e Bombeiros da região – investimentos totais de mais de R$ 7,2 milhões.

Em seu pronunciamento, João Azevêdo agradeceu à população presente. “Que bom que estamos aqui fazendo o que mais gostamos de fazer que é ouvir e aprender com a população do nosso Estado. A Paraíba tem se desenvolvido e, sem dúvida, esse diálogo faz parte desse crescimento. Os investimentos aqui na região somam mais de R$ 361,5 milhões só nesses sete municípios que integram a 11ª Região Geoadministrativa (2019/2025). Queremos ouvir vocês. Esse é o momento mais importante desta audiência”, disse João Azevêdo, saudando a todas as pessoas presentes e agradecendo a disponibilidade de vir dialogar com todo o governo.

“Essa é uma forma verdadeira de se fazer política participativa democrática. Começamos o dia hoje visitando obras na cidade de Tavares, Manaíra, entre outras, e ficamos muito felizes com a inauguração de serviços imprescindíveis para a população. Em Manaíra, a estrada que liga até o estado de Pernambuco é um acesso extraordinário e importantíssimo. Estamos aqui com todo o time de governo para ouvir e entender as necessidades de todas as regiões. Esse é o instrumento mais forte da democracia. É com o microfone aberto para ouvir alguns representantes e toda a população votando pelo site de votação e elegendo prioridades de investimentos”, ressaltou o gestor.

O prefeito da cidade de Princesa Isabel, Ednaldo de Melo (Garrancho), falou sobre a satisfação em sediar mais uma plenária do ODE. “Agradeço a presença de toda a população que veio aqui fazer as reivindicações. Esse é o momento de discutir políticas públicas e trazer ao governo aquilo que se quer para a nossa região. O governador está aqui atento para encaminhar aquilo que for possível fazer, assim como muito já fez, não só aqui na região, mas por toda a Paraíba. Daqui a uns anos estaremos, com certeza, colhendo bons frutos do que foi reivindicado”, disse o prefeito Garrancho.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, falou em nome dos demais parlamentares presentes. “Esse é um momento especial para o Sertão Paraibano e para toda a Paraíba. O Orçamento Democrático é muito importante por oportunizar ao povo, participar das decisões do governo. Tudo isso para fazer uma Paraíba melhor para todos os paraibanos”, disse o parlamentar.

O secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual, Júnior Caroé, comentou sobre o objetivo da audiência e agradeceu o envolvimento da população. “Estamos aqui hoje, instalados administrativamente na cidade de Princesa Isabel, para ouvir o que a população almeja de melhoria para a própria região. Esse é um espaço institucional para o diálogo sobre políticas públicas. O Governo da Paraíba agradece a cada pessoa que saiu da própria casa para vir dialogar com a gestão. Isso é democracia participativa na prática”, disse Caroé.

Participaram dessa audiência representantes das cidades de Princesa Isabel, Água Branca, Imaculada, Juru, Manaíra, São José de Princesa e Tavares. As audiências do ODE devem envolver a participação da população dos 223 municípios e serão realizadas em 16 cidades.

Ainda participaram desta audiência o vice-governador Lucas Ribeiro, os deputados estaduais Hervázio Bezerra, Michel Henrique, além dos secretários de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins; da Administração, Tibério Limeira; do Desenvolvimento Humano, Polyana Werton; da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura; da do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense; do da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; da Juventude, Esporte e Lazer, Lindolfo Pires; da Saúde, Ari Reis; da Educação, Wilson Filho; da Comunicação Institucional, Nonato Bandeira, secretário executivo da Cultura, Cicinho Lima, além do vice-prefeito de Princesa Isabel, Fábio Braz, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o vice-prefeito Léo Bezerra; entre outros prefeitos, vereadores e autoridades locais.

Prestação de contas – Durante a audiência, o governador João Azevêdo apresentou um resumo da prestação de contas das ações do governo na região de Princesa Isabel, que somam mais de R$ 212,2 milhões de investimentos entre 2024/2025, nas áreas do abastecimento d’água (R$ 10,6 milhões), Empreender (R$ 1,3 milhão), desenvolvimento humano, economia solidária e segurança alimentar (R$ 12,1 milhões), educação (R$ 22,5 milhões), estradas e mobilidade urbana (R$ 111,7 milhões), habitação e regularização fundiária (R$ 2,5 milhões), saúde (R$ 23 milhões), segurança pública (R$ 1,1 milhão), agropecuária, pesca e agricultura familiar (R$ 26,1 milhões), cultura (R$ 200 mil) e infraestrutura ( R$ 1,8 milhão).

Reivindicações na plenária

Fabiana Pereira, de Princesa Isabel, é conselheira do Orçamento Democrático e aproveitou a audiência para reivindicar a construção do manancial; a extensão da obra de asfalto que liga Princesa Isabel a Tavares; a mecanização de equipamentos para a agricultura familiar; a construção de barragens subterrâneas e açudes; e ainda a implantação do Centro de Referência da Mulher em Princesa Isabel.

Damião Ferreira Bezerra, de São José de Princesa, foi outro morador do Sertão que em nome da população do seu município pediu a construção da adutora, afirmando ser este um anseio urgente da comunidade. E ainda a pavimentação da estrada que lida São José de Princesa a Santa Cruz da Baixa Verde, numa extensão de 10 km, a reforma e ampliação da ECIT Nominando Diniz e incentivos para a agricultura familiar com equipamentos mecanizados.

Viene Alves, da cidade de Manaíra, por sua vez, apresentou como ações importantes para a população daquele município a ampliação da Escola Cidadã Integral; a oferta de cursos técnicos e o abastecimento de água.

Cidadania Democrática – O Cidadania Democrática é uma feira de serviços ofertadas pelo Governo da Paraíba e instituições parceiras, disponibilizada no dia da audiência para a população da cidade sede.

Os serviços ofertados são de vacinação, consultas médicas, emissão de documentos, castramóvel, entre outros.

Participam desta ação as Secretarias de Estado da Saúde, Educação, Desenvolvimento Humano, Mulher e Diversidade Humana, Cehap, Agricultura Familiar, Empaer, EPC, Fundac, Bombeiros, PMPB, Lotep, Detran, Sudema, IPC, Defensoria Pública, Energisa, Cagepa e Sejel/Sejuv.

Próximas audiências – As cidades de Mamanguape e Ingá sediarão as próximas audiências que acontecerão nos próximos dias 15 e 16, respectivamente.

A audiência em Mamanguape, na quinta-feira (15), acontece a partir das 19h, no ginásio da ECIT João da Matta Cavalcanti de Albuquerque. A de Ingá, na sexta-feira (16), no ginásio da ECIT Luiz Gonzaga Burity.