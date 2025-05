PARCERIA ENTRE GESTÃO MUNICIPAL E GOVERNO DO ESTADO VIABILIZA NOVA VIATURA PARA POLÍCIA MILITAR DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ.

Uma demanda apresentada pela Gestão Municipal de São José do Seridó ao Comando Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, em 29 de maio último, concretizou-se nesta terça-feira (28), resultando na entrega de uma nova viatura ao Destacamento de Polícia Militar local, atendendo às demandas existentes. O veículo, um Renault Duster modelo 2023-2024, foi fornecido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed).





Segundo o prefeito Jackson Dantas, este é um momento de expressar gratidão ao Governo do Estado, em especial ao Comando Geral da Polícia Militar, que prontamente atendeu ao pleito para aprimorar a segurança pública em São José do Seridó.





Dantas destacou, “Agradecimentos especiais aos coronéis Ezaú Macedo de Medeiros, Demócrito de Almeida Assis Filho e Alarico José Pessoa Azevedo Júnior [Comandante Geral da Polícia], por nos receberem em maio deste ano, no Comando Geral da Polícia Militar, em Natal, e assumirem esse compromisso em prol de nosso município.”





O prefeito também informou que, como parte desta parceria com o Governo do Estado, o município de São José do Seridó realizou uma reforma completa na sede do Destacamento local, utilizando recursos próprios. De acordo com o gestor, as obras tiveram início em janeiro deste ano e foram concluídas em junho.





Para o comandante do Destacamento de Polícia Militar, Sgt. Farias, a aquisição deste novo veículo proporcionará maior qualidade e agilidade nas rondas preventivas e ostensivas realizadas nas zonas urbana e rural de São José do Seridó. Ele enfatizou, “A viatura antiga era pequena e baixa, o que por vezes dificultava nosso trabalho. Agora, poderemos desempenhar nossas funções com maior eficácia em prol da população de São José do Seridó.”





